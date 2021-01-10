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Новые возможности для строительства жилья
10.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Система строительных сбережений заработает в этом году. Напомним, соответствующий указ президент подписал в октябре. Так белорусы получили возможность накапливать на специальных банковских счетах в виде вкладов деньги, чтобы в дальнейшем направлять их на строительство квартир. Это еще один шаг к достижению важной цели - максимально доступному жилью. Ее закрепили в госпрограмме строительной отрасли на ближайшую пятилетку. Один из акцентов - строительство в городах-спутниках. К примеру, в Смолевичах в 2021 году начнут возводить 11 домов. Конечно, не забудут и о социальных объектах.
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Система строительных сбережений заработает в этом году. Напомним, соответствующий указ президент подписал в октябре. Так белорусы получили возможность...
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