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П. Петровский о политике двойных стандартов

10.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О системе двойных стандартов в ведении политики и в отношении к демократии Америки говорили уже давно. В итоге те подходы, которые применялись к другим странам, обернулись шуткой для них самих. Это всему миру наглядно показывают события, которые происходят сейчас в США. Свое мнение высказал белорусский политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политический аналитик: "Если будем проводить параллели американские и белорусские, то следует подчеркнуть, что Дональд Трамп две недели пытался через легальный суд и сенат воздействовать на пересчет голосов. В отличие от США альтернативные кандидаты в РБ сразу направляли свои действия на силовой захват власти и никакие юридические процедуры, подачи исков они не делали. То есть, в отличие от США, в РБ митинги изначально были связаны с силовым захватом власти и ничего общего не имели с мирными протестами".

 
 
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О системе двойных стандартов в ведении политики и в отношении к демократии Америки говорили уже давно. В итоге те подходы, которые применялись к другим странам,...
 
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