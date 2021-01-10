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П. Петровский о политике двойных стандартов
10.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О системе двойных стандартов в ведении политики и в отношении к демократии Америки говорили уже давно. В итоге те подходы, которые применялись к другим странам, обернулись шуткой для них самих. Это всему миру наглядно показывают события, которые происходят сейчас в США. Свое мнение высказал белорусский политолог Петр Петровский.
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О системе двойных стандартов в ведении политики и в отношении к демократии Америки говорили уже давно. В итоге те подходы, которые применялись к другим странам,...
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