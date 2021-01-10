П. Петровский о политике двойных стандартов

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О системе двойных стандартов в ведении политики и в отношении к демократии Америки говорили уже давно. В итоге те подходы, которые применялись к другим странам, обернулись шуткой для них самих. Это всему миру наглядно показывают события, которые происходят сейчас в США. Свое мнение высказал белорусский политолог Петр Петровский.



Петр Петровский, политический аналитик: "Если будем проводить параллели американские и белорусские, то следует подчеркнуть, что Дональд Трамп две недели пытался через легальный суд и сенат воздействовать на пересчет голосов. В отличие от США альтернативные кандидаты в РБ сразу направляли свои действия на силовой захват власти и никакие юридические процедуры, подачи исков они не делали. То есть, в отличие от США, в РБ митинги изначально были связаны с силовым захватом власти и ничего общего не имели с мирными протестами".