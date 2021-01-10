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Пинский район - лидер в стране по выращиванию крупного рогатого скота
10.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Если поголовье почти 100 тысяч, каждый третий из них – это символ наступившего года. Как задобрить быка, чтобы 2021 год прошел на ура, узнавала Ксения Лебедева.
Как задобрить бычка
“Парохонское” - один из крупнейших производителей говядины в стране. Здесь выращивают 15 тысяч бычков - половину бычьего поголовья Пинщины. У телятниц, которые ухаживают за бычками, есть любимчики. Они им и клички дают, и молока больше подливают - вот такие нежности.
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