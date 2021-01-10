Пинский район - лидер в стране по выращиванию крупного рогатого скота

Источник материала: БT

Если поголовье почти 100 тысяч, каждый третий из них – это символ наступившего года. Как задобрить быка, чтобы 2021 год прошел на ура, узнавала Ксения Лебедева.





Как задобрить бычка

“Парохонское” - один из крупнейших производителей говядины в стране. Здесь выращивают 15 тысяч бычков - половину бычьего поголовья Пинщины. У телятниц, которые ухаживают за бычками, есть любимчики. Они им и клички дают, и молока больше подливают - вот такие нежности.



Без талисмана этого года просто не обойтись. В идеале, если это будет вот такой бычок. Сейчас он весит 50 килограммов, за год прибавит еще 450. Поэтому в условиях городской квартиры такой талисман достаточно накладно. Предлагаем другой вариант.



Символ 2021 года





В Молотковичской вспомогательной школе-интернате есть свой гончарный класс. И здесь к новому году приготовили свои варианты оберегов.





Найдете свой тот самый оберег или нет в этом году, желаем, чтобы 2021-й был богат на приятные события, а в вашем доме царили мир и тепло.