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Миф о том, что демократия в Америке какая-то особенная, распался
10.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сначала длительное участие и поддержка цветных революций, теперь печальные для собственной страны события в Капитолии. Все это показало - миф о том, что демократия в Америке какая-то особенная, распался. Мнение аналитика из Украины.
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Сначала длительное участие и поддержка цветных революций, теперь печальные для собственной страны события в Капитолии. Все это показало - миф о том, что демократия...
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