|
Новая серия проекта "Один день" - о стеклозаводе "Неман"
10.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Изготавливают символ этого года и в печи. Звонкие шедевры, рожденные в тысяче градусов. Стекло - по ценности бриллиантов. Сегодня "Беларусь 1" расскажет о самом хрустальном производстве страны. Стеклозавод "Неман" - в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день". Производство с богатой историей на сегодня выпускает около 200 тысяч изделий в номенклатуре. "Неман" экспортирует свою продукцию от России до США. Как Березовка стала городом стеклодувов? Какие секреты стекловарения передаются из поколения в поколение? С помощью каких технологий песок превращают в мягкую вату? И как в печи рождается хрустальный бычок?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изготавливают символ этого года и в печи. Звонкие шедевры, рожденные в тысяче градусов. Стекло - по ценности бриллиантов. Сегодня "Беларусь 1" расскажет о самом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)