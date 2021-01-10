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Новая серия проекта "Один день" - о стеклозаводе "Неман"

10.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Изготавливают символ этого года и в печи. Звонкие шедевры, рожденные в тысяче градусов. Стекло - по ценности бриллиантов. Сегодня "Беларусь 1" расскажет о самом хрустальном производстве страны. Стеклозавод "Неман" - в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день". Производство с богатой историей на сегодня выпускает около 200 тысяч изделий в номенклатуре. "Неман" экспортирует свою продукцию от России до США. Как Березовка стала городом стеклодувов? Какие секреты стекловарения передаются из поколения в поколение? С помощью каких технологий песок превращают в мягкую вату? И как в печи рождается хрустальный бычок?

Новая серия проекта "Один день" - о стеклозаводе "Неман" - в 16:10 на "Беларусь 1".
 
 
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Изготавливают символ этого года и в печи. Звонкие шедевры, рожденные в тысяче градусов. Стекло - по ценности бриллиантов. Сегодня "Беларусь 1" расскажет о самом...
 
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