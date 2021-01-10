ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пострадавшие в ДТП белорусы остаются в больницах Брянской области

10.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мы продолжаем следить за информацией из Брянской области, где накануне граждане нашей страны попали в ДТП. По данным посольства Беларуси в России, пятеро человек по-прежнему остаются в больнице поселка Выгоничи, еще двое в тяжелом состоянии транспортированы в Брянск.

"ДТП произошло около 17:30 на 43 километре автодороги Брянск - Новозыбков на территории Выгоничского района. По предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением, съехал в кювет, где произошло опрокидывание. Предварительной причиной ДТП является несоответствие скорости конкретным условиям движения".

Всего в микроавтобусе находились 16 человек. Следователи продолжают опрос свидетелей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы продолжаем следить за информацией из Брянской области, где накануне граждане нашей страны попали в ДТП. По данным посольства Беларуси в России, пятеро человек...
 
Новости дня
Новости общества
 
Демократы готовят второй импичмент Дональду Трампу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by