Пострадавшие в ДТП белорусы остаются в больницах Брянской области

Источник материала: БT

Мы продолжаем следить за информацией из Брянской области, где накануне граждане нашей страны попали в ДТП. По данным посольства Беларуси в России, пятеро человек по-прежнему остаются в больнице поселка Выгоничи, еще двое в тяжелом состоянии транспортированы в Брянск.



"ДТП произошло около 17:30 на 43 километре автодороги Брянск - Новозыбков на территории Выгоничского района. По предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением, съехал в кювет, где произошло опрокидывание. Предварительной причиной ДТП является несоответствие скорости конкретным условиям движения".

Всего в микроавтобусе находились 16 человек. Следователи продолжают опрос свидетелей.