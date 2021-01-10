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Пострадавшие в ДТП белорусы остаются в больницах Брянской области
10.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мы продолжаем следить за информацией из Брянской области, где накануне граждане нашей страны попали в ДТП. По данным посольства Беларуси в России, пятеро человек по-прежнему остаются в больнице поселка Выгоничи, еще двое в тяжелом состоянии транспортированы в Брянск.
"ДТП произошло около 17:30 на 43 километре автодороги Брянск - Новозыбков на территории Выгоничского района. По предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением, съехал в кювет, где произошло опрокидывание. Предварительной причиной ДТП является несоответствие скорости конкретным условиям движения".
Всего в микроавтобусе находились 16 человек. Следователи продолжают опрос свидетелей.
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Мы продолжаем следить за информацией из Брянской области, где накануне граждане нашей страны попали в ДТП. По данным посольства Беларуси в России, пятеро человек...
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