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Вице-президент США Майк Пенс не исключает отстранение Трампа через поправку к конституции о недееспособности президента. Об этом сообщает CNN. Это может произойти в случае, если глава Белого дома "станет еще менее предсказуемым". Впрочем, окружение Пэнса против применения поправки, так как это может негативно сказаться на безопасности США.



Параллельно демократы готовят второй импичмент Дональду Трампу за подстрекательство к насилию. Уже завтра они представят соответствующую статью на заседании конгресса. Известно, что 180 конгрессменов выразили намерение поддержать заявление.



Каролин Малуни, депутат Палаты представителей Конгресса США: "Мы пережили один из самых мрачных дней в истории Америки. Я была шокирована. Я никогда не верила, что Капитолий будет объектом нападения доморощенных террористов и что им удастся вторгнуться в Конгресс и помешать его работе. Но что шокирует еще больше - это то, что подстрекателем этого мятежа был президент Соединенных Штатов. Он принял участие в попытке разрушить нашу демократию и ее символ - Капитолий".



Билл Де Блазио, мэр г. Нью-Йорка (США): "Дональд Трамп должен уйти прямо сейчас. Любой предатель, потерявший контроль над своими умственными способностями до такого уровня, чтобы начать восстание против Соединенных Штатов, не должен контролировать ядерную кнопку."

Столкновения сторонников и противников Трампа





Между тем на улицах Америки проходят столкновения сторонников и противников Трампа. В Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке прошли акции протеста с требованием немедленной отставки президента. А в Сан-Диего на сторонников Трампа напали антифашистские группы.





"Президент многое сделал для страны. А в Капитолий ворвался не он, это сделали обычные американцы. Ему должны позволить спокойно завершить свой срок на посту".



"Он не соответствует своей должности. Он нестабилен, неуправляем, и у него есть доступ к ядерному оружию. За эти две недели он может натворить еще много бед".

Разобщенные штаты Америки



Ситуация в стране накаляется. Раскол в гражданском обществе ведет к обострению конфликтов. И тому подтверждение - стрельба в штате Иллинойс, в результате которой погибли пять человек. Преступник застрелен полицией.