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Демократы готовят второй импичмент Дональду Трампу
10.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вице-президент США Майк Пенс не исключает отстранение Трампа через поправку к конституции о недееспособности президента. Об этом сообщает CNN. Это может произойти в случае, если глава Белого дома "станет еще менее предсказуемым". Впрочем, окружение Пэнса против применения поправки, так как это может негативно сказаться на безопасности США.
Параллельно демократы готовят второй импичмент Дональду Трампу за подстрекательство к насилию. Уже завтра они представят соответствующую статью на заседании конгресса. Известно, что 180 конгрессменов выразили намерение поддержать заявление.
Каролин Малуни, депутат Палаты представителей Конгресса США: "Мы пережили один из самых мрачных дней в истории Америки. Я была шокирована. Я никогда не верила, что Капитолий будет объектом нападения доморощенных террористов и что им удастся вторгнуться в Конгресс и помешать его работе. Но что шокирует еще больше - это то, что подстрекателем этого мятежа был президент Соединенных Штатов. Он принял участие в попытке разрушить нашу демократию и ее символ - Капитолий".
Столкновения сторонников и противников Трампа
Между тем на улицах Америки проходят
"Президент многое сделал для страны. А в Капитолий ворвался не он, это сделали обычные американцы. Ему должны позволить спокойно завершить свой срок на посту".
Разобщенные штаты Америки
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