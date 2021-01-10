ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске появится памятник чемпиону СССР - 1982 Александру Прокопенко

10.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Первый в Беларуси памятник футболисту! Скульптурная композиция будет посвящена одному из самых ярких нападающих в нашей истории Александру Прокопенко. Ее откроют уже весной. Талант этого легендарного футболиста помог стать минскому "Динамо" лучшей командой Советского Союза.

О наследии белорусского спортсмена расскажет Андрей Козлов.

Александр Прокопенко, нападающий легендарного минского "Динамо" советских времен является одним из лучших белорусских футболистов в истории. Зрители специально приходили посмотреть на игру в исполнении нападающего.

А весь состав минского "Динамо" на начале 80-х называли песнярами белорусского футбола

Легендарные "Песняры" и знаменитые футболисты подготовили клип в память об А. Прокопенко

И вот по этой причине золотой голос "Песняров" Валерий Дайнеко и другие исполнители подготовили к выходу клип в память Александра Прокопенко совместно с творческой командой Белтелерадиокомпании.

В эпизодах клипа снялись знаменитые в прошлом игроки минского "Динамо": Анатолий Байдачный, Людас Румбутис, Сергей Боровский и капитан, который взял золотые медали в чемпионате СССР - Юрий Пудышев.

В том месте, где разговариваем с Юрием Пудышевым, весной планируется открытие памятника Александру Прокопенко. Его называли народным футболистом не только за любовь к футболу, но и за его откровенность перед каждым болельщиком.

На весну также планируется Международный детский турнир в Минске памяти Александра Прокопенко с участием сильных команд и второе дополненное издание книги совместно с Министерством информации "Александр Прокопенко - народный футболист".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый в Беларуси памятник футболисту! Скульптурная композиция будет посвящена одному из самых ярких нападающих в нашей истории Александру Прокопенко. Ее откроют...
 
Новости дня
Новости общества
 
Взгляд из Киева на события в Америке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by