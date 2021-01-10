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В Минске появится памятник чемпиону СССР - 1982 Александру Прокопенко
10.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый в Беларуси памятник футболисту! Скульптурная композиция будет посвящена одному из самых ярких нападающих в нашей истории Александру Прокопенко. Ее откроют уже весной. Талант этого легендарного футболиста помог стать минскому "Динамо" лучшей командой Советского Союза.
Александр Прокопенко, нападающий легендарного минского "Динамо" советских времен является одним из лучших белорусских футболистов в истории. Зрители специально приходили посмотреть на игру в исполнении нападающего.
А весь состав минского "Динамо" на начале 80-х называли песнярами белорусского футбола
Легендарные "Песняры" и знаменитые футболисты подготовили клип в память об А. Прокопенко
И вот по этой причине золотой голос "Песняров" Валерий Дайнеко и другие исполнители подготовили к выходу клип в память Александра Прокопенко совместно с творческой командой Белтелерадиокомпании.
В эпизодах клипа снялись знаменитые в прошлом игроки минского "Динамо": Анатолий Байдачный, Людас Румбутис, Сергей Боровский и капитан, который взял золотые медали в чемпионате СССР - Юрий Пудышев.
В том месте, где разговариваем с Юрием Пудышевым, весной планируется открытие памятника Александру Прокопенко. Его называли народным футболистом не только за любовь к футболу, но и за его откровенность перед каждым болельщиком.
На весну также планируется Международный детский турнир в Минске памяти Александра Прокопенко с участием сильных команд и второе дополненное издание книги совместно с Министерством информации "Александр Прокопенко - народный футболист".
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Первый в Беларуси памятник футболисту! Скульптурная композиция будет посвящена одному из самых ярких нападающих в нашей истории Александру Прокопенко. Ее откроют...
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