В Минске появится памятник чемпиону СССР - 1982 Александру Прокопенко

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Первый в Беларуси памятник футболисту! Скульптурная композиция будет посвящена одному из самых ярких нападающих в нашей истории Александру Прокопенко. Ее откроют уже весной. Талант этого легендарного футболиста помог стать минскому "Динамо" лучшей командой Советского Союза.



О наследии белорусского спортсмена расскажет Андрей Козлов.





Александр Прокопенко, нападающий легендарного минского "Динамо" советских времен является одним из лучших белорусских футболистов в истории. Зрители специально приходили посмотреть на игру в исполнении нападающего.

А весь состав минского "Динамо" на начале 80-х называли песнярами белорусского футбола

Легендарные "Песняры" и знаменитые футболисты подготовили клип в память об А. Прокопенко

И вот по этой причине золотой голос "Песняров" Валерий Дайнеко и другие исполнители подготовили к выходу клип в память Александра Прокопенко совместно с творческой командой Белтелерадиокомпании.

В эпизодах клипа снялись знаменитые в прошлом игроки минского "Динамо": Анатолий Байдачный, Людас Румбутис, Сергей Боровский и капитан, который взял золотые медали в чемпионате СССР - Юрий Пудышев.

В том месте, где разговариваем с Юрием Пудышевым, весной планируется открытие памятника Александру Прокопенко. Его называли народным футболистом не только за любовь к футболу, но и за его откровенность перед каждым болельщиком.

На весну также планируется Международный детский турнир в Минске памяти Александра Прокопенко с участием сильных команд и второе дополненное издание книги совместно с Министерством информации "Александр Прокопенко - народный футболист".