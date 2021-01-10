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Взгляд из Киева на события в Америке
10.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Америка, которая долгие годы другим диктовала принципы демократии, выставляла санкции, ссорила близких соседей, сегодня наступила на свои же грабли. О том, что такое жить - по чужой указке - украинцы знают не понаслышке. Взгляд из Киева о действиях власти, которые в первую очередь вредят самим же украинцам.
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Америка, которая долгие годы другим диктовала принципы демократии, выставляла санкции, ссорила близких соседей, сегодня наступила на свои же грабли. О том, что...
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