Взгляд из Киева на события в Америке

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Америка, которая долгие годы другим диктовала принципы демократии, выставляла санкции, ссорила близких соседей, сегодня наступила на свои же грабли. О том, что такое жить - по чужой указке - украинцы знают не понаслышке. Взгляд из Киева о действиях власти, которые в первую очередь вредят самим же украинцам.



Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины (подробности в видео).



