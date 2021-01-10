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Прогноз погоды на 11 января
10.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT11 января (понедельник) погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
11 января (понедельник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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11 января (понедельник) погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе,...
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