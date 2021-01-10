По сугробам и с БЧБ-флагами. Воскресным вечером в Кунцевщине прошел районный протестный марш

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в заснеженных спальных районах Минска вновь прошли протестные акции. Судя по всему, самая многочисленная из них была вечером в Кунцевщине — несмотря на сугробы, маршем там прошло немало местных жителей.

Начало так называемого «межрайонного марша» в столичном микрорайоне Кунцевщина было запланировано на шесть вечера. В итоге к акции протеста присоединилось не меньше сотни участников — некоторые шли с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Люди скандировали «жыве Беларусь», «уходи», «пошел вон ты и твой ОМОН».

Протестующие шли по улице Лещинского, а также проходили во дворах многоэтажек. Кое-где из-за обилия снега передвигаться по расчищенным дворовым дорожкам им приходилось цепочкой в один-два человека, освещая себе путь фонариками. По состоянию на 20.00 о задержаниях в микрорайоне не сообщалось.