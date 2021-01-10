ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По сугробам и с БЧБ-флагами. Воскресным вечером в Кунцевщине прошел районный протестный марш

10.01.2021 20:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в заснеженных спальных районах Минска вновь прошли протестные акции. Судя по всему, самая многочисленная из них была вечером в Кунцевщине — несмотря на сугробы, маршем там прошло немало местных жителей.

Начало так называемого «межрайонного марша» в столичном микрорайоне Кунцевщина было запланировано на шесть вечера. В итоге к акции протеста присоединилось не меньше сотни участников — некоторые шли с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Люди скандировали «жыве Беларусь», «уходи», «пошел вон ты и твой ОМОН».

Протестующие шли по улице Лещинского, а также проходили во дворах многоэтажек. Кое-где из-за обилия снега передвигаться по расчищенным дворовым дорожкам им приходилось цепочкой в один-два человека, освещая себе путь фонариками. По состоянию на 20.00 о задержаниях в микрорайоне не сообщалось.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В акции протеста приняло участие не меньше ста человек. Многие жители микрорайона несли бело-красно-белые флаги и плакаты, а также скандировали лозунги.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пострадавшие в ДТП белорусы остаются в больницах Брянской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by