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ВНС - ни отменить, ни поспорить. Остается - вредить и бойкотировать, покусывать и плеваться

10.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Не съем так понадкусываю". Примерно так народная мудрость описывает тех, кто из личной зависти и злобы и сам ничего не создает, и чужое готов испохабить. И речь вовсе не о рождественских и новогодних столах, а о кухне социально-политической.

С одной стороны за столом общенационального диалога - большая часть общества, с другой - вокруг стола засуетились старая оппозиция, дама с котлетами, десяток дезертиров и перебежчиков, телегам-экстремисты и самоназначенные боссы разного рода грантоедских кормушек.

И ладно бы хотели что-то на белорусский стол добавить. Конструктив какой, инициативу дельную. Так нет же. Либо нахамить и подраться, либо в общее блюдо плюнуть, либо посуду побить и стол перевернуть.

Так образно мы на самом деле описали подготовку к важнейшему событию ближайших пяти лет - Всебелорусскому народному собранию. Нашему народному вече. Оно собирает все предложения с общенационального диалога, формирует главные тренды, является нашей суверенной традицией народовластия.

Ни отменить, ни поспорить с таким авторитетным собранием оппоненты не в состоянии. Остается одно: вредить и бойкотировать, покусывать и плеваться. О том, как планируют, спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.


 
 
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"Не съем так понадкусываю". Примерно так народная мудрость описывает тех, кто из личной зависти и злобы и сам ничего не создает, и чужое готов испохабить. И речь...
 
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