ВНС - ни отменить, ни поспорить. Остается - вредить и бойкотировать, покусывать и плеваться

Источник материала: БT

"Не съем так понадкусываю". Примерно так народная мудрость описывает тех, кто из личной зависти и злобы и сам ничего не создает, и чужое готов испохабить. И речь вовсе не о рождественских и новогодних столах, а о кухне социально-политической.



С одной стороны за столом общенационального диалога - большая часть общества, с другой - вокруг стола засуетились старая оппозиция, дама с котлетами, десяток дезертиров и перебежчиков, телегам-экстремисты и самоназначенные боссы разного рода грантоедских кормушек.



И ладно бы хотели что-то на белорусский стол добавить. Конструктив какой, инициативу дельную. Так нет же. Либо нахамить и подраться, либо в общее блюдо плюнуть, либо посуду побить и стол перевернуть.



Так образно мы на самом деле описали подготовку к важнейшему событию ближайших пяти лет - Всебелорусскому народному собранию. Нашему народному вече. Оно собирает все предложения с общенационального диалога, формирует главные тренды, является нашей суверенной традицией народовластия.



Ни отменить, ни поспорить с таким авторитетным собранием оппоненты не в состоянии. Остается одно: вредить и бойкотировать, покусывать и плеваться. О том, как планируют, спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.





