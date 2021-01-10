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ВНС - ни отменить, ни поспорить. Остается - вредить и бойкотировать, покусывать и плеваться
10.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Не съем так понадкусываю". Примерно так народная мудрость описывает тех, кто из личной зависти и злобы и сам ничего не создает, и чужое готов испохабить. И речь вовсе не о рождественских и новогодних столах, а о кухне социально-политической.
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"Не съем так понадкусываю". Примерно так народная мудрость описывает тех, кто из личной зависти и злобы и сам ничего не создает, и чужое готов испохабить. И речь...
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