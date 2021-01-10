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Возвращаемся к делам духовным, которые все-таки нам сегодня ближе и важнее. Работа этого человека уж точно не укладывается в 8-часовой день. Олег Абрамович - педагог по первому образованию, ветеран военной разведки, ставший священником. Почти четверть века он ежедневно сдает тест на человечность. Протоиерей служит в небольшом деревенском приходе в Солтановщине Несвижского района. И служба его не ограничивается молебнами, литургиями, крещениями и венчанием. Деятельность настоятеля направлена на помощь людям: духовную, социальную и финансовую. Эту поддержку ощущают не только прихожане, которые, если можно так сказать, территориально, по прописке, относятся к приходу. Благотворительность границ не имеет.

Кроме этого, в Солтановщине было образовано первое в районе православное братство. За создание религиозного объединения, а также за укрепление духовных ценностей протоиерей Олег Абрамович стал лауреатом премии "За духовное возрождение" . Сложно ли стать лучшим в служении, и какая работа стоит за этим, узнавала Елена Бормотова.



К службе он готовил себя с детства

Правда, не к духовной. Мечтал служить в десанте или разведке, быть как Штирлиц. Но поступил в педагогический. Первое место работы Олега Абрамовича - школа № 3 города Червеня. Учитель начальных классов. Затем была армия. Служба в десантно-штурмовой бригаде. Объяснение чуду искал в духовной литературе. Как-то незаметно для самого себя вера стала базисом будущего. В 1997-м старший инкассатор одного из банков вдруг становится диаконом - это низшая ступень священства. Спустя всего пару недель сегодняшний почетный митрополит Беларуси, Филарет рукополагает Олега Абрамовича в иереи. Это значит, что молодой священник сам может проводить службы.







Служить отправили в Солтановщину

Церковь здесь существует почти 200 лет, и за это время не закрывалась. В годы советского атеизма ее отстояли прихожане. Это был один из немногих не разорённых храмов Беларуси. Но очень сложный в духовном плане приход. Пастыри надолго не задерживались. Поэтому пришлось возрождать сакральную жизнь. Приход, который для священников считался ссыльным, и верующие, десятилетиями ждавшие своего настоятеля. Обычная деревенская церковь за 20 лет превратилась в масштабный социально-духовный центр, который объединил тысячи людей, причём, не только из Беларуси.







Духовную поддержку в Солтановщине сегодня находят верующие из Греции, России, Украины, Грузии и даже Германии

Первый приход для священника стал единственным в его служении. Он объединяет несколько населенных пунктов Несвижского и соседнего Копыльского районов. Дела мирские батюшка совмещает с духовными. Занимается восстановлением и ремонтом храмов, сохраняет духовное наследие - здесь на удивление множество старинных образов. Но главной задачей пастырской службы священник видит в привлечении молодежи. В 2002 году он провел первый православный лагерь.Лагерь работает круглый год. И зимой, и летом. Смены профильные - трудовые, краеведческие, спортивные, кадетские и певческие. Направлены на воспитание, оздоровление, обучение и реабилитацию детей.

Организация быта детей, их питание, медицинское обслуживание, техника безопасности - незаметная для посторонних подготовительная работа для открытия лагеря. Слеты при приходе уже традиционные. А еще этот опыт стал основой научного труда. Дипломная работа бакалавра богословия была посвящена педагогическим основам организации православного детского лагеря. Диплом семинарии Олег Абрамович получил спустя 10 лет служения. При приходе создали первое в Несвижском районе православное братство.







Стали опекать дом инвалидов в Осмолово. Приезжают три раза в месяц. Кроме материальной помощи, поддерживают морально. Вера укрепляет силу духа. Социальная, просветительская, оздоровительная и реабилитационная работа - это все деятельность братства. Помощь многодетным семьям, пожилым и одиноким людям, жертвам насилия, беженцам. Тест на человечность здесь сдают ежедневно. Без выходных и праздников. Милосердие требует времени, большой бумажной и организационной работы. Это искусное переплетение светского и духовного. Добро здесь становится частью повседневной жизни, сродни завтраку и ужину. Ради помощи людям жертвуют сном и личным временем. А милосердие для прихожан из эфемерного понятия стало реальной христианской опорой.