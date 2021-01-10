В рождественский праздник президент зажег свечу в новом храме Воздвижения Креста Господня в столице

Источник материала: БT

Один из самых глубоких и главных праздников церковного календаря отметили на этой неделе по всему миру православные верующие. Особый звон колоколов возвестил о Рождестве Христовом. Праздничные литургии прошли и в белорусских церквях. По традиции этот светлый день и президент проводит в храме.





Александр Лукашенко признался, Рождество наряду с Пасхой для него особый и любимый праздник



Возможно потому, что это символы великого обновления мира и всеобщей радости. Президент зажег свечу в новом храме Воздвижения Креста Господня в столице. Храм-памятник - настоящий символ духовного возрождения места, пропитанного историей. О силе возрождения здесь в четверг говорили многие. Только вместе мы можем сохранить землю, на которой живем и где предстоит жить будущим поколениям. Только вместе можно пройти этот непростой путь достойно. Сохранить Беларусь, ее независимость и свое лицо - лицо каждого из нас, кто живет в этой стране.







Место духовного единения стало местом разговора по душам

Александр Лукашенко общается откровенно, без прикрас, о самом наболевшем и актуальном - все как на ладони. И это, безусловно, прихожане ценят. В рождественские праздники мы говорим о светлом и искреннем. Зажигаем свечи - символ веры и любви. Ставим на паузу наши амбиции и задумываемся не только о себе, но и как минимум о своих близких. И ситуация на планете раз за разом напоминает о том, что главная ценность сегодня - это мир и спокойствие, которые не купишь ни за какие капиталы.



