ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В рождественский праздник президент зажег свечу в новом храме Воздвижения Креста Господня в столице

10.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Один из самых глубоких и главных праздников церковного календаря отметили на этой неделе по всему миру православные верующие. Особый звон колоколов возвестил о Рождестве Христовом. Праздничные литургии прошли и в белорусских церквях. По традиции этот светлый день и президент проводит в храме.


Александр Лукашенко признался, Рождество наряду с Пасхой для него особый и любимый праздник

Возможно потому, что это символы великого обновления мира и всеобщей радости. Президент зажег свечу в новом храме Воздвижения Креста Господня в столице.  Храм-памятник - настоящий символ духовного возрождения места, пропитанного историей. О силе возрождения здесь в четверг говорили многие. Только вместе мы можем сохранить землю, на которой живем и где предстоит жить будущим поколениям. Только вместе можно пройти этот непростой путь достойно. Сохранить Беларусь, ее независимость и свое лицо - лицо каждого из нас, кто живет в этой стране.


Место духовного единения стало местом разговора по душам

Александр Лукашенко общается откровенно, без прикрас, о самом наболевшем и актуальном - все как на ладони. И это, безусловно, прихожане ценят. В рождественские праздники мы говорим о светлом и искреннем. Зажигаем свечи - символ веры и любви. Ставим на паузу наши амбиции и задумываемся не только о себе, но и как минимум о своих близких. И ситуация на планете раз за разом напоминает о том, что главная ценность сегодня - это мир и спокойствие, которые не купишь ни за какие капиталы.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых глубоких и главных праздников церковного календаря отметили на этой неделе по всему миру православные верующие. Особый звон колоколов возвестил о...
 
Новости дня
Новости общества
 
По сугробам и с БЧБ-флагами. Воскресным вечером в Кунцевщине прошел районный протестный марш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by