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Сегодня визитная карточка Дятловского района - его санатории













На диалоговых площадках района обратили внимание на молодые семьи













Посетим местный молочный мир и льнозавод

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Место для жизни". Дятловский район Своих делегатов на всебелорусское вече выбрали и в Дятловском районе. От него на главный форум страны приедут 10 человек. В том числе и от них зависит, какие вопросы...

Своих делегатов на всебелорусское вече выбрали и в Дятловском районе. От него на главный форум страны приедут 10 человек. В том числе и от них зависит, какие вопросы для будущего развития регионов поднимут и, в последствии, решат. Пока расскажем, как сейчас живет небольшой район на западе Беларуси. Наша традиционная рубрика "Место для жизни". РепортажДятловский район небольшой, но и как многие на западе Беларуси, богат на древние костелы и характерную архитектуру. На главной площади Дятлово можно увидеть костел Вознесения Девы Марии – храму почти четыре столетия, и он по праву считается визитной карточкой всего района. На центральной площади сохранились дома дореволюционной постройки. Благодаря этим живописным одноэтажным зданиям с фигурными фронтонами сегодня возможно узнать, как выглядел провинциальный город между XIX и ХХ столетием.В них содержится природная радиация, которая в малых дозах способна оказывать на организм оздоравливающий эффект. Свою эффективность радоновые ванны доказали при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей. Список большой. Сегодня это одна из крупнейших здравниц Республики. Рассчитана на почти полтысячи взрослых мест и чуть менее 200 детских. По своим лечебным свойствам вода не уступает известным мировым курортам. В этом году сдадут еще один корпус на 80 мест. Чем не показатель востребованности.Судьба этой семьи необычна. Переехали в Беларусь из Казахстана. У них на тот момент уже было пятеро своих детей. Здесь появилось еще двое. Чуть позже им предложили воспитывать еще восьмерых в доме семейного типа.Марина Геннадьевна, рассказывая о работе мамой, говорит, что прежде надо выпить кофе, чтобы зарядиться энергией на весь день.Предложили официально увеличить возраст молодой семьи до 35 лет, так как вступают в брак сейчас позже. Это даст возможность в полной мере воспользоваться льготами, которые предоставляет государство. И это, в том числе одно из предложений для Всебелорусского народного собрания. А вот еще несколько.Андрей Владимирович - не только председатель Дятловского райисполкома, но и один из десяти делегатов от района, которые отправятся на так называемое народное вече. Говорит, что вопросы продиктованы жизнью и людьми. Выбраны из тех, что озвучили на диалоговых площадках. Кроме перечисленных, люди предлагают придать более значимый статус молодому специалисту, в том числе, чтобы они закреплялись в сельской местности. Помочь с решением жилищного вопроса и восстановить жилищное кредитование. В связи с вводом АЭС - предпринять все возможные меры для обеспечения поселков электрическим отоплением. А также провести объединение сельхозорганизаций с перерабатывающей промышленностью - в этом видят эффективное сотрудничество для обеих сторон. Например, к сыродельному заводу присоединить молочную ферму, но это всего лишь пример.Вот эти головки сыра в цветастой упаковке - российской группы, так называемые традиционные сыры. Имеют высокую жирность и мягкий вкус. Среди особенных сыров из Дятлово - с добавлением козьего молока. А вот это местный льнозавод. Модернизацию прошел относительно недавно, установлены станки лучших мировых производителей. Поскольку продукция востребована, то работают в три смены. Дятловский район - небольшой, но такой уютный. Один из, но со своими особенностями и традициями. Со своими вопросами, которые, в том числе поднимут уже в феврале на Всебелорусском народном собрании.