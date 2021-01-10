  Беларусь постепенно уходит от пластика, заменяя его безопасными для экологии материалами

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Начало нового года всегда ознаменовано большим количеством изменений в экономике и социальной сфере. И одно из них - очень важно еще и для экологии. С 1 января пластика в стране стало меньше. Широкий ассортимент одноразовой пластиковой посуды запрещен в кафе и ресторанах. Все это - часть одно большого дела. Беларусь постепенно уходит от многоразового пластика, заменяя его безопасными для экологии материалами. Наша стратегия – идем поэтапно, чтобы не навредить ни потребителям, ни бизнесу. Вот предпринимателей изменения, в основном, и коснулись. Палочки для размешивания напитков, стаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков и столовые приборы - всему пластиковому нужно было найти замену. Получилось ли? И все ли понимают, какую большую пользу эти новшества принесут для экологии? Обо все по порядку - Антон Малюта.



К сожалению, такая картина происходящего в Мировом океане перестала быть чем-то необычным. Антиэкологичные стаканчики вытесняют живых обитателей из их дома. 13 миллионов тонн - именно столько пластиковых отходов оставляет после себя человечество ежегодно. Понимание, что катастрофа может быть неизбежной, пришло. И вот в Евросоюзе - полный запрет на одноразовые пластиковые изделия. Это позволит сократить расходы ЕС на экологию на 22 миллиарда евро. Но плюсы измеряются не только в валюте.







В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов

Поэтому отказ от пластика - необходимая мера. Курс на экологию мы взяли давно, и к этому движемся постепенно. Здесь и новые безотходные производства, и система депозитно-залоговой тары. 1 января очередь дошла и до общепита .

Рестораны, кафе и вот такие уютные кофейни, посещаемость таких заведений в новогодние праздники сильно вырастает. Поэтому большинство белорусов своими глазами убедятся в том, что пластика в общепите больше не будет. Только за исключением кофейных крышечек. Ну а как долго к этому готовились - меняли поставщиков, находили новых производителей - тут у каждого заведения своя история. Мы приехали в кофейню в одном из новых густонаселенных районов столицы. А значит, посетители есть в любое время, независимо от дня недели и времени суток. В меню - сэндвичи, десерты, круассаны. Но все же самый востребованный продукт, конечно, кофе. Сам товар качественный и вкусный - мы убедились сами. Ну а что с упаковкой?

Окончательно отказаться от пластика планируется к 2023-му

Владелица кафе Ирина Федорова говорит, что изначально заведение планировалась как уютный уголок в насыщенной городской среде. И уж пластик в концепцию не вписывается точно… Однако таким трубочкам альтернативы не было долго. Со временем подтянулись поставщики изделий из бумаги. Но на этом, уверена Ирина, дело не закончится: в битве за покупателя производители найдут и другое сырье. Конкуренция в итоге поможет снизить цены. Но вот дешево точно не будет. Хотя, опыт уже показал: за приставку "эко" многие готовы доплачивать.







А значит, фирмы и предприятия найдут свою нишу. И это дополнительный импульс для развития частной инициативы. В прошлом году на рынке свои производители могли покрыть лишь 5 % от потребности бумажных стаканчиков. Сегодня уже выпускают почти всю линейку приборов и посуды. Ведь главная цель нововведений: в выигрыше должны остаться и потребители, и бизнес.

К глобальной экоцели Беларусь идет постепенно.Окончательно отказаться от пластика планируется к 2023-му. Очередной этап наступил 1 января этого года. МАРТ подсчитал, что новшества существенного влияния на цены не окажут. Но как покажут себя производители и бизнес, еще только предстоит оценить. И в первую очередь потребителям. Тут как в одном известном новогоднем фильме - "Поживем - увидим"…







