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Беларусь постепенно уходит от пластика, заменяя его безопасными для экологии материалами
11.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Начало нового года всегда ознаменовано большим количеством изменений в экономике и социальной сфере. И одно из них - очень важно еще и для экологии. С 1 января пластика в стране стало меньше. Широкий ассортимент одноразовой пластиковой посуды запрещен в кафе и ресторанах. Все это - часть одно большого дела. Беларусь постепенно уходит от многоразового пластика, заменяя его безопасными для экологии материалами. Наша стратегия – идем поэтапно, чтобы не навредить ни потребителям, ни бизнесу. Вот предпринимателей изменения, в основном, и коснулись. Палочки для размешивания напитков, стаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков и столовые приборы - всему пластиковому нужно было найти замену. Получилось ли? И все ли понимают, какую большую пользу эти новшества принесут для экологии? Обо все по порядку - Антон Малюта.
В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов
Поэтому отказ от пластика - необходимая мера. Курс на экологию мы взяли давно, и к этому движемся постепенно. Здесь и новые безотходные производства, и система депозитно-залоговой тары.
Окончательно отказаться от пластика планируется к 2023-му
Владелица кафе Ирина Федорова говорит, что изначально заведение планировалась как уютный уголок в насыщенной городской среде. И уж пластик в концепцию не вписывается точно… Однако таким трубочкам альтернативы не было долго. Со временем подтянулись поставщики изделий из бумаги. Но на этом, уверена Ирина, дело не закончится: в битве за покупателя производители найдут и другое сырье. Конкуренция в итоге поможет снизить цены. Но вот дешево точно не будет. Хотя, опыт уже показал: за приставку "эко" многие готовы доплачивать.
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Начало нового года всегда ознаменовано большим количеством изменений в экономике и социальной сфере. И одно из них - очень важно еще и для экологии. С 1 января...
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