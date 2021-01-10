Наши делегаты. Всебелорусское народное собрание - это 2700 участников и приглашенных лиц

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В эти дни регионы, отрасли, общественные организации и объединения определяются со своими делегатами, вместе выбирают повестку. Это уже не просто инициативы. Каждое предложение подкреплено доказательной базой. Они готовы отстаивать свои идеи, парировать. Все-таки от тех или иных изменений зависит наша жизнь на ближайшие 5 лет. Всебелорусское народное собрание - это 2700 участников и приглашенных лиц. Напомним, пройдет оно 11 и 12 февраля.



Александр Шатько, зампредседателя РОО "Белая Русь": "Мы, конечно же, очень активно работали и по предложениям: у нас были круглые столы, обсуждения, огромное количество предложения вышло из недр республиканского общественного объединения "Белая Русь". Это и регионы. Это и то, что касается сельского хозяйства и дальнейшего устройства нашего государства, и вопросы идеологии".

Ольга Смирнова, зампредседателя Минского городского совета депутатов, директор гимназии № 6 г. Минска: "Развитие местного самоуправления. Это то, что необходимо городу. Это благоустройство территории, это совершенствование форм работы с населением, получение обратной связи, информирования населения".

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Молодежь интересует, как сегодня жить и развиваться не только в столице и крупных городах, но и как жить и работать на селе, молодежь интересует жилье, построение своей собственной семьи. Первый заработок, условия труда на рабочем месте".

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: "Мы собрали много предложений и выделили 67 наиболее важных. Основная их часть касается дальнейшего социально-экономического развития страны. Это укрепление традиционных семейных ценностей, активное участие женщин в жизни страны, развитие женского предпринимательства".

Михаил Жукевич, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: "Много вопросов ставит молодежь. На ВНС нужно обсудить эти все вопросы не на улице. Не на площадях. А на площадке, где собираются тысячи людей, где можно все это выработать. Если вопрос стоит о предпринимательстве у молодежи, значит, надо этот вопрос решить. Если надо, по распределению студентов и т. д.".