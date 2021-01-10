Эксперты: Лукашенко намерен повременить с новой Конституцией... еще лет 5

Белорусские эксперты отреагировали на интервью Александра Лукашенко российской журналистке Наиле Аскер-заде. Они считают, что в интервью не было задано многих важных вопросов, а заявления Лукашенко о Конституции говорят о том, что он просто старается тянуть время до окончания своего президентского срока.

Конституцию примут как раз к 2025 году

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает , что сегодняшнее заявление Лукашенко о Конституции и референдуме означает, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.

Под конец года будет готов только проект Конституции. По мнению Карбалевича, весь 2022 год будет отведен на «всенародное обсуждение» этого документа. В 2023 году может быть проведен референдум, а утвержденная Конституция вступит в силу с 2025 года. А это время – как раз окончание президентской миссии и перед новыми выборами.

В интервью нет многих «горячих» вопросов

Белорусский политолог Дмирий Болкунец также прокомментировал сегодняшнее интервью.

«Интервью Лукашенко Наиле Аскер-Заде - попытка представить диктатора в роли заботливого и благородного отца нации.

Ни одного вопроса о развязанном терроре, убитых мирных жителях, массовых пытках, изгнанных из страны гражданах.

Ни одного вопроса о том, как этот деятель обвинял Россию в попытках его свергнуть, о массовых депортациях россиян из Беларуси, о запрете вещания российских телеканалов.

Ни одного вопроса о насилии над журналистами. Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная собачка уснула на столе», - написал Болкунец в своем телеграм-канале.

На что рассчитывает Лукашенко?

«Ну ладно, предположим, Лукашенко определится с вариантом конституции. А дальше? Прошлогодние протесты показали, что белорусское общество сильно изменилось. Да, сейчас масштаб маршей не тот, сами по себе они не способны свалить режим. Но затевать электоральную кампанию означает с большой вероятностью вновь разбудить вулкан», - считает политолог Александр Класковский.

«Лукашенко, вероятно, надеется, что к 2022 году репрессии сделают свое дело, страну удастся окончательно обуздать. Однако этот расчет зыбок.

Будет проседать экономика, будут давить внешние игроки. Возможно, для разрядки обстановки придется-таки немного ослаблять репрессняк, выпускать часть политзаключенных, что ободрит протестную часть общества.

Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски неблагодарной, почти нерешаемой задачей. Провести его относительно демократично он не может: это будет полный пролет, крах системы. Проводить же по беспределу, как избирательную кампанию 2020 года, - это колоссальный риск сорвать резьбу.

В общем, лучше повременить. Авось проблемы как-то рассосутся. Народ там устанет ходить с БЧБ и обидными плакатами, в России начнется своя катавасия, и Кремлю станет не до белорусского транзита власти, какие-то глобальные катаклизмы отодвинут белорусский вопрос в тень внимания Запада и т.п.», - пишет политолог в статье на naviny.media.

По мнению Класковского, нелестный отзыв Лукашенко о Тихановской говорит о его политической ревности.

Конституцию должен писать народ

Тем временем, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что «в Беларуси может быть только одна Конституция – народная».

«Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. Он будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя», - заявила политик в своем телеграм-канале.

По ее словам, новые выборы и народный референдум по новой Конституции «должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко».