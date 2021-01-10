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Эксперты: Лукашенко намерен повременить с новой Конституцией... еще лет 5
11.01.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские эксперты отреагировали на
Конституцию примут как раз к 2025 году
Белорусский политолог Валерий Карбалевич
Под конец года будет готов только проект Конституции. По мнению Карбалевича, весь 2022 год будет отведен на «всенародное обсуждение» этого документа. В 2023 году может быть проведен референдум, а утвержденная Конституция вступит в силу с 2025 года. А это время – как раз окончание президентской миссии и перед новыми выборами.
В интервью нет многих «горячих» вопросов
Белорусский политолог Дмирий Болкунец также
«Интервью Лукашенко Наиле Аскер-Заде - попытка представить диктатора в роли заботливого и благородного отца нации.
Ни одного вопроса о развязанном терроре, убитых мирных жителях, массовых пытках, изгнанных из страны гражданах.
Ни одного вопроса о том, как этот деятель обвинял Россию в попытках его свергнуть, о массовых депортациях россиян из Беларуси, о запрете вещания российских телеканалов.
Ни одного вопроса о насилии над журналистами. Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная собачка уснула на столе», - написал Болкунец в своем телеграм-канале.
На что рассчитывает Лукашенко?
«Ну ладно, предположим, Лукашенко определится с вариантом конституции. А дальше? Прошлогодние протесты показали, что белорусское общество сильно изменилось. Да, сейчас масштаб маршей не тот, сами по себе они не способны свалить режим. Но затевать электоральную кампанию означает с большой вероятностью вновь разбудить вулкан», - считает политолог Александр Класковский.
«Лукашенко, вероятно, надеется, что к 2022 году репрессии сделают свое дело, страну удастся окончательно обуздать. Однако этот расчет зыбок.
Будет проседать экономика, будут давить внешние игроки. Возможно, для разрядки обстановки придется-таки немного ослаблять репрессняк, выпускать часть политзаключенных, что ободрит протестную часть общества.
Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски неблагодарной, почти нерешаемой задачей. Провести его относительно демократично он не может: это будет полный пролет, крах системы. Проводить же по беспределу, как избирательную кампанию 2020 года, - это колоссальный риск сорвать резьбу.
В общем, лучше повременить. Авось проблемы как-то рассосутся. Народ там устанет ходить с БЧБ и обидными плакатами, в России начнется своя катавасия, и Кремлю станет не до белорусского транзита власти, какие-то глобальные катаклизмы отодвинут белорусский вопрос в тень внимания Запада и т.п.», -
По мнению Класковского, нелестный отзыв Лукашенко о Тихановской говорит о его политической ревности.
Конституцию должен писать народ
Тем временем, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что «в Беларуси может быть только одна Конституция – народная».
«Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. Он будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя», -
По ее словам, новые выборы и народный референдум по новой Конституции «должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко».
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Белорусские эксперты отреагировали на интервью Александра Лукашенко российской журналистке Наиле Аскер-заде. Они счи
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