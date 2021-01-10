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Не превратить веселье в трагедию - главная задача не только для милиции и ГАИ, но и для родителей
11.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодтвержденное техосмотром исправное состояние авто тем более актуально сейчас, когда в Беларусь пришла
Перестроиться на зимнее вождение
Несмотря на фатальные повреждения авто в этой аварии на МКАД, никто не пострадал. В ГАИ уточнили: 23-летний парень не имел прав управления. Вряд ли самоучка знал приемы контраварийного вождения при заносах. Торможение, занос, удар и разворот - водитель не справился с управлением, машину повело. Перестроиться на зимний режим вождения – за емкой фразой "снижение скорости, увеличение дистанции", повышенная внимательность. По статистике зимой случается в 3 раза больше аварий, чем летом. Скользкая дорога или плохая видимость дают меньше времени исправить ошибку за рулем. За минувшие выходные всплеска аварий не зафиксировано, однако на дороге погибли 4 человека, еще двое пешеходов скончались в больнице после прошлогодних ДТП.
Безопасность на горках - ключевая задача родителейПожалуй больше всех снегу рады дети. Традиционно в эти дни стихийные горки наполняются санками, салазками и тюбингами. Редко у кого подобное веселье ассоциируется с трагедией. Однако и здесь можно получить увечья и ушибы. Травмы от тюбинга - не новинка. В интернете хватает историй, когда те, кто захотели получить удовольствие, получили увечья. Самый резонансный случай случился 2 года назад в Могилеве - 24-летний парень неудачно подскочил на трамплине, в результате чего тюбинг развернуло, молодой человек ударился головой о столб и погиб. За несколько дней до трагедии на горке установили табличку о запрете катания, поскольку травмы здесь получали неоднократно. В минувшие выходные в Минске ребенок угодил под машину, скатившись с горки с тюбинга.
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Подтвержденное техосмотром исправное состояние авто тем более актуально сейчас, когда в Беларусь пришла настоящая зима со всеми вытекающими последствиями....
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