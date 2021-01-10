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Не превратить веселье в трагедию - главная задача не только для милиции и ГАИ, но и для родителей

11.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подтвержденное техосмотром исправное состояние авто тем более актуально сейчас, когда в Беларусь пришла настоящая зима со всеми вытекающими последствиями. Кстати, к концу недели и вовсе ожидается до минус 25. Крещенские морозы приходят в Беларусь. В ближайшие дни - снег, местами метель. Так что водителям придется быть особенно внимательными и к своему авто, и к безопасности движения на дорогах. Где еще необходимо проявить осторожность и бдительность, расскажет Владимир Королев.
 

Перестроиться на зимнее вождение

Несмотря на фатальные повреждения авто в этой аварии на МКАД, никто не пострадал. В ГАИ уточнили: 23-летний парень не имел прав управления. Вряд ли самоучка знал приемы контраварийного вождения при заносах. Торможение, занос, удар и разворот - водитель не справился с управлением, машину повело. Перестроиться на зимний режим вождения – за емкой фразой "снижение скорости, увеличение дистанции", повышенная внимательность. По статистике зимой случается в 3 раза больше аварий, чем летом. Скользкая дорога или плохая видимость дают меньше времени исправить ошибку за рулем. За минувшие выходные всплеска аварий не зафиксировано, однако на дороге погибли 4 человека, еще двое пешеходов скончались в больнице после прошлогодних ДТП.
 
Не превратить веселье в трагедию - главная задача не только для милиции и ГАИ, но и для родителей

Безопасность на горках - ключевая задача родителей

Пожалуй больше всех снегу рады дети. Традиционно в эти дни стихийные горки наполняются санками, салазками и тюбингами. Редко у кого подобное веселье ассоциируется с трагедией. Однако и здесь можно получить увечья и ушибы. Травмы от тюбинга - не новинка. В интернете хватает историй, когда те, кто захотели получить удовольствие, получили увечья. Самый резонансный случай случился 2 года назад в Могилеве - 24-летний парень неудачно подскочил на трамплине, в результате чего тюбинг развернуло, молодой человек ударился головой о столб и погиб. За несколько дней до трагедии на горке установили табличку о запрете катания, поскольку травмы здесь получали неоднократно. В минувшие выходные в Минске ребенок угодил под машину, скатившись с горки с тюбинга.


СК выясняет обстоятельства гибели школьника

Ушел кататься в лес и утонул в колодце - следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Пуховичском районе. Родители мальчика обратились в милицию, когда узнали, что их сын не вернулся из леса. Подняли парня на поверхность лишь после того, как откачали воду. Обстоятельства гибели устанавливают следователи. Не превратить веселье в трагедию – пожалуй, главная задача не только для милиции и ГАИ, которые работают в усилении, но и для родителей. Ведь какая разница, красивая была зима или нет, если в дом постучалась беда. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Подтвержденное техосмотром исправное состояние авто тем более актуально сейчас, когда в Беларусь пришла настоящая зима со всеми вытекающими последствиями....
 
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