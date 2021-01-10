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Перестроиться на зимнее вождение

Несмотря на фатальные повреждения авто в этой аварии на МКАД, никто не пострадал. В ГАИ уточнили: 23-летний парень не имел прав управления. Вряд ли самоучка знал приемы контраварийного вождения при заносах. Торможение, занос, удар и разворот - водитель не справился с управлением, машину повело. Перестроиться на зимний режим вождения – за емкой фразой "снижение скорости, увеличение дистанции", повышенная внимательность. По статистике зимой случается в 3 раза больше аварий, чем летом. Скользкая дорога или плохая видимость дают меньше времени исправить ошибку за рулем. За минувшие выходные всплеска аварий не зафиксировано, однако на дороге погибли 4 человека, еще двое пешеходов скончались в больнице после прошлогодних ДТП.





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не превратить веселье в трагедию - главная задача не только для милиции и ГАИ, но и для родителей Подтвержденное техосмотром исправное состояние авто тем более актуально сейчас, когда в Беларусь пришла настоящая зима со всеми вытекающими последствиями....