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До минус 23 градусов! Настоящая зима придет на этой неделе в Гродно
11.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До минус 23 градусов ожидается на новой рабочей неделе в Гродно — в город придет настоящая зима. Что нас ждет,
В понедельник в Гродно будет серо, мрачно, облачно — и всего до -2°С.
Во вторник готовьтесь к сильному холодному ветру, но мороз пока крепчать не будет.
В среду будет около нуля — и наконец пойдет снег. Много снега! Синоптики прогнозируют сильную метель.
В четверг станет морозно: днем — до 7 °C, к вечеру температура упадет до не виданных еще нынешней зимой 11 градусов мороза.
В пятницу хоть ты из дома не выходи: дней до -19°С, к вечеру и вовсе до -23°С! И такая погода, говорят, будет держаться всю ночь.
Берегите себя, наслаждайтесь зимой — ведь, как мы знаем, у природы нет плохой погоды!
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