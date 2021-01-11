До минус 23 градусов! Настоящая зима придет на этой неделе в Гродно

Источник материала: Tut.by

До минус 23 градусов ожидается на новой рабочей неделе в Гродно — в город придет настоящая зима. Что нас ждет, рассказывает pogoda.by.





В понедельник в Гродно будет серо, мрачно, облачно — и всего до -2°С.

Во вторник готовьтесь к сильному холодному ветру, но мороз пока крепчать не будет.

В среду будет около нуля — и наконец пойдет снег. Много снега! Синоптики прогнозируют сильную метель.

В четверг станет морозно: днем — до 7 °C, к вечеру температура упадет до не виданных еще нынешней зимой 11 градусов мороза.

В пятницу хоть ты из дома не выходи: дней до -19°С, к вечеру и вовсе до -23°С! И такая погода, говорят, будет держаться всю ночь.

Берегите себя, наслаждайтесь зимой — ведь, как мы знаем, у природы нет плохой погоды!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .