ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До минус 23 градусов! Настоящая зима придет на этой неделе в Гродно

11.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До минус 23 градусов ожидается на новой рабочей неделе в Гродно — в город придет настоящая зима. Что нас ждет, рассказывает pogoda.by.


В понедельник в Гродно будет серо, мрачно, облачно — и всего до -2°С.

Во вторник готовьтесь к сильному холодному ветру, но мороз пока крепчать не будет.

В среду будет около нуля — и наконец пойдет снег. Много снега! Синоптики прогнозируют сильную метель.

В четверг станет морозно: днем — до 7 °C, к вечеру температура упадет до не виданных еще нынешней зимой 11 градусов мороза.

В пятницу хоть ты из дома не выходи: дней до -19°С, к вечеру и вовсе до -23°С! И такая погода, говорят, будет держаться всю ночь.

Берегите себя, наслаждайтесь зимой — ведь, как мы знаем, у природы нет плохой погоды!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Когда поедем по новому мосту? Мэр Гродно рассказал, что будет с дорогами в новом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by