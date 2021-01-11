Когда поедем по новому мосту? Мэр Гродно рассказал, что будет с дорогами в новом году

Источник материала: Tut.by

Мэр Мечислав Гой рассказал «Вечернему Гродно», какие улицы будут отремонтированы в городе в 2021 году.





Строительство нового моста через Неман, по его словам, позволит снять напряженность автомобильного потока и обеспечит кратчайший путь между микрорайонами. В 2020 году подготовлена площадка, на 80% выполнены подходы от трассы М6 до моста, демонтированы старые пролеты моста и устроены новые.

В декабре организовали технологический проезд транспорта по новым конструкциям, начали проектирование пятой очереди — транспортных подходов от трассы М6 до улицы Карского.

В июле хотят открыть движение транспорта на участке от трассы М6 до микрорайона Погораны-Кошевники.

Вообще же в 2021 году запланирован ремонт пяти улиц в городе — 17 Сентября, Мицкевича, Репина, Лизы Чайкиной и Асфальтной с полной заменой асфальтного покрытия.

Будут строить новые улицы в Барановичах-5, -6, -7 (всего четыре).