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Когда поедем по новому мосту? Мэр Гродно рассказал, что будет с дорогами в новом году
11.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Мечислав Гой
Строительство нового моста через Неман, по его словам, позволит снять напряженность автомобильного потока и обеспечит кратчайший путь между микрорайонами. В 2020 году подготовлена площадка, на 80% выполнены подходы от трассы М6 до моста, демонтированы старые пролеты моста и устроены новые.
В декабре организовали технологический проезд транспорта по новым конструкциям, начали проектирование пятой очереди — транспортных подходов от трассы М6 до улицы Карского.
В июле хотят открыть движение транспорта на участке от трассы М6 до микрорайона Погораны-Кошевники.
Вообще же в 2021 году запланирован ремонт пяти улиц в городе — 17 Сентября, Мицкевича, Репина, Лизы Чайкиной и Асфальтной с полной заменой асфальтного покрытия.
Будут строить новые улицы в Барановичах-5, -6, -7 (всего четыре).
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Строительство нового моста через Неман, по его словам, позволит снять напряженность автомобильного потока и обеспечит кратчайший путь между микрорайонами.
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