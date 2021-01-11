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До минус 26 градусов и снег. Какой будет погода в Витебске на новой (длинной!) рабочей неделе
11.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наконец в Витебск пришла такая зима, какой ей и положено быть: с морозом и снегом. И чем ближе Крещение, тем будет холоднее — таков прогноз
В понедельник без осадков, днем до 7 градусов мороза.
Во вторник в течение суток −3…−5°C, снег.
В среду днем −5…−7°C, к вечеру похолодает до −9…−11°C. Снег, метель.
В четверг будет еще холоднее: −13…15°C. Облачно, снег.
В пятницу, по предварительному прогнозу, ночью мороз до −26 градусов, днем — до −20. Без осадков.
В субботу (а она будет рабочей!) днем до −13 градусов, облачно, снег.
Хорошей вам недели, друзья!
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И чем ближе Крещение, тем будет холоднее.
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