До минус 26 градусов и снег. Какой будет погода в Витебске на новой (длинной!) рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Наконец в Витебск пришла такая зима, какой ей и положено быть: с морозом и снегом. И чем ближе Крещение, тем будет холоднее — таков прогноз pogoda.by .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник без осадков, днем до 7 градусов мороза.

Во вторник в течение суток −3…−5°C, снег.

В среду днем −5…−7°C, к вечеру похолодает до −9…−11°C. Снег, метель.

В четверг будет еще холоднее: −13…15°C. Облачно, снег.

В пятницу, по предварительному прогнозу, ночью мороз до −26 градусов, днем — до −20. Без осадков.

В субботу (а она будет рабочей!) днем до −13 градусов, облачно, снег.

Хорошей вам недели, друзья!

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