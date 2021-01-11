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До минус 26 градусов и снег. Какой будет погода в Витебске на новой (длинной!) рабочей неделе

11.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наконец в Витебск пришла такая зима, какой ей и положено быть: с морозом и снегом. И чем ближе Крещение, тем будет холоднее — таков прогноз pogoda.by.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник без осадков, днем до 7 градусов мороза.

Во вторник в течение суток −3…−5°C, снег.

В среду днем −5…−7°C, к вечеру похолодает до −9…−11°C. Снег, метель.

В четверг будет еще холоднее: −13…15°C. Облачно, снег.

В пятницу, по предварительному прогнозу, ночью мороз до −26 градусов, днем — до −20. Без осадков.

В субботу (а она будет рабочей!) днем до −13 градусов, облачно, снег.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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До минус 25 и метели. Погода в Гомеле в новую (длинную!) рабочую неделю
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