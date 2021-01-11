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До минус 25 и метели. Погода в Гомеле в новую (длинную!) рабочую неделю

11.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздники закончились, впереди — длинная неделя с рабочей субботой. Но и это не все плохие новости: по данным pogoda.by, в ближайшие дни в Гомеле будет еще и очень-очень холодно.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник и вторник еще терпимо — до минус трех градусов мороза.

В среду -4 °C, снег и метель.

В четверг будет холодать — и уже -9 °C.

В пятницу уже -16 °C, вечером — метель.

В субботу же и вовсе до минус 25 °C, возможен снег.

Держитесь, друзья! И хорошей нам всем недели.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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