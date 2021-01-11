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До минус 25 и метели. Погода в Гомеле в новую (длинную!) рабочую неделю
11.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Праздники закончились, впереди — длинная неделя с рабочей субботой. Но и это не все плохие новости: по
В понедельник и вторник еще терпимо — до минус трех градусов мороза.
В среду -4 °C, снег и метель.
В четверг будет холодать — и уже -9 °C.
В пятницу уже -16 °C, вечером — метель.
В субботу же и вовсе до минус 25 °C, возможен снег.
Держитесь, друзья! И хорошей нам всем недели.
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