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Морозы и снег. Все о погоде в Бресте на новой неделе
11.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе морозы в Бресте усилятся, а снега будет больше, предупреждает
В понедельник и вторник будет сплошная облачность и без осадков. Температура воздуха — от -2°С утром до 0 °C днем.
В среду будет ненастно. Небо затянет тучами. Утром будет метель и снег, днем — мокрый снег. Днем столбик термометра замрет на отметке «каля нуля».
В четверг утром на город опустится туман. Видимость — 600−1000 метров. Днем пройдет кратковременный снег, столбик термометра опустится до -5°С, к вечеру похолодает до -8°С.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный снег. Во второй половине дня температура составит -11°С, вечером похолодает до -16°С.
В субботу (рабочую, не забывайте!) ожидается небольшой снег и -10°С.
Хорошей недели, друзья!
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В пятницу обещают до -11°С.
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