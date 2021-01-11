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Морозы и снег. Все о погоде в Бресте на новой неделе

11.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе морозы в Бресте усилятся, а снега будет больше, предупреждает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник и вторник будет сплошная облачность и без осадков. Температура воздуха — от -2°С утром до 0 °C днем.

В среду будет ненастно. Небо затянет тучами. Утром будет метель и снег, днем — мокрый снег. Днем столбик термометра замрет на отметке «каля нуля».

В четверг утром на город опустится туман. Видимость — 600−1000 метров. Днем пройдет кратковременный снег, столбик термометра опустится до -5°С, к вечеру похолодает до -8°С.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный снег. Во второй половине дня температура составит -11°С, вечером похолодает до -16°С.

В субботу (рабочую, не забывайте!) ожидается небольшой снег и -10°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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