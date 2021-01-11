ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умерла главврач брестской детской поликлиники № 1 Татьяна Авдейчук

11.01.2021 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

8 января ушла из жизни главный врач Брестской городской детской поликлиники № 1 Татьяна Федоровна Авдейчук. В этом году ей бы исполнилось 60 лет, сообщает горисполком.


Фото: Брестский горисполком

Татьяна Федоровна умерла после тяжелой болезни, пишет «Вечерний Брест». Детскую поликлинику она возглавляла почти 19 лет — с 25 января 2002 года.

Прощание с Татьяной Федоровной пройдет в понедельник, 11 января, в 10.00 в ритуальном зале по адресу Брест, ул. Лактионова, 11.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прощание с Татьяной Федоровной пройдет в понедельник в 10.00.
 
Новости дня
Новости общества
 
Снег и 20-градусный мороз. Погода в Могилеве на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by