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Умерла главврач брестской детской поликлиники № 1 Татьяна Авдейчук
11.01.2021 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 января ушла из жизни главный врач Брестской городской детской поликлиники № 1 Татьяна Федоровна Авдейчук. В этом году ей бы исполнилось 60 лет, сообщает
Татьяна Федоровна умерла после тяжелой болезни, пишет «Вечерний Брест». Детскую поликлинику она возглавляла почти 19 лет — с 25 января 2002 года.
Прощание с Татьяной Федоровной пройдет в понедельник, 11 января, в 10.00 в ритуальном зале по адресу Брест, ул. Лактионова, 11.
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Прощание с Татьяной Федоровной пройдет в понедельник в 10.00.
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