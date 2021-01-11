Умерла главврач брестской детской поликлиники № 1 Татьяна Авдейчук

Источник материала: Tut.by

8 января ушла из жизни главный врач Брестской городской детской поликлиники № 1 Татьяна Федоровна Авдейчук. В этом году ей бы исполнилось 60 лет, сообщает горисполком .



Фото: Брестский горисполком

Татьяна Федоровна умерла после тяжелой болезни, пишет «Вечерний Брест». Детскую поликлинику она возглавляла почти 19 лет — с 25 января 2002 года.

Прощание с Татьяной Федоровной пройдет в понедельник, 11 января, в 10.00 в ритуальном зале по адресу Брест, ул. Лактионова, 11.