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Снег и 20-градусный мороз. Погода в Могилеве на неделе
11.01.2021 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Готовимся утепляться, друзья: на этой 6-дневной рабочей неделе в Могилеве прогнозируют 20-градусный мороз. И вместе с ним обещают «включить» солнце, но ненадолго. Столбик термометра стремительно опустится в четверг, а до этого по прогнозу — снегопады и серое небо. По
Сегодня, 11 января, будет без осадков, днем — −5…−7 °С. Вечером может пойти снег.
Во вторник будет примерно так же: сплошная облачность, −2…−6 °С, днем и вечером — снегопады.
В среду, 13 января, с самого утра прогнозируют метель, которая продлится до ночи. Температура воздуха составит −3…−5 °С.
В четверг заметно похолодает: −14…−21 °С. Причем самый крепкий мороз будет утром и днем, когда будет солнечно.
В пятницу, 15 января, солнце спрячется, а мороз останется: −18…−23 °С. Во второй половине суток прогнозируют снегопад, метель.
Хорошей недели, друзья!
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Первая половина недели будет заметно теплее, чем вторая: вот что говорит прогноз.
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