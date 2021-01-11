Снег и 20-градусный мороз. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Готовимся утепляться, друзья: на этой 6-дневной рабочей неделе в Могилеве прогнозируют 20-градусный мороз. И вместе с ним обещают «включить» солнце, но ненадолго. Столбик термометра стремительно опустится в четверг, а до этого по прогнозу — снегопады и серое небо. По предварительным данным pogoda.by, в субботу и воскресенье будет ниже -20 °С.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сегодня, 11 января, будет без осадков, днем — −5…−7 °С. Вечером может пойти снег.

Во вторник будет примерно так же: сплошная облачность, −2…−6 °С, днем и вечером — снегопады.

В среду, 13 января, с самого утра прогнозируют метель, которая продлится до ночи. Температура воздуха составит −3…−5 °С.

В четверг заметно похолодает: −14…−21 °С. Причем самый крепкий мороз будет утром и днем, когда будет солнечно.

В пятницу, 15 января, солнце спрячется, а мороз останется: −18…−23 °С. Во второй половине суток прогнозируют снегопад, метель.

Хорошей недели, друзья!

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