К эфиру известного гродненского фельдшера в Instagram внезапно присоединилась Тихановская - посмотрите на его реакцию

Источник материала: Tut.by

Вчера самый неформальный гродненский фельдшер Федор «Сумкин» Остапович проводил прямой эфир в Instagram. Темы были как всегда «на поболтать» — околомедицинские (о ковиде, скорой, родах и т.д.), о его многочисленных татуировках… Как вдруг к эфиру присоединилась Светлана Тихановская. Реакцию парня и фрагмент их разговора запостила в телеграм «Страна для жизни».

«А-а-а, подождите я тут умру сейчас!» — долго не мог поверить Федор. — «Я счас буду реветь тут на весь эфир, на всю Беларусь».

Тихановская призналась призналась, что давно смотрит Федора, еще «когда была не на своем месте».

«Федь, ты классный, я тебе серьезно говорю. Спасибо за все, что ты делаешь. Это просто великолепно».

Светлана рассказала, что сама ведет свой инстаграм-аккаунт, и если кому-то отвечает, то это она.

«Ребят, мы вместе, спасибо вам за все. Я спать, у меня еще дети не уложены», — сказала Светлана — и попрощалась.

«Такое бывает вообще?!» — спросил у подписчиков ошарашенный Федор.

«Потом детям можно рассказывать что к тебе президент в прямой эфир заходила сказать что ты классный», — радуются его подписчики.

У сохраненного эфира в Instagram Федора уже более 5 тыс. просмотров.