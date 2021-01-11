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Биометрические паспорта начнут выдавать в Беларуси в начале 2021 года

11.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Ныне действующий паспорт будет действителен до срока его окончания, менять его из-за введения биометрических документов необходимости нет, сказал заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович в эфире СТВ.

YouTube/ Sputnik Беларусь
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По его словам, как только будет принят необходимый для хождения биометрических паспортов закон, про это с помощью СМИ сразу же будет объявлено.

"Но мы предполагаем, что это будет первое полугодие (2021 года – Sputnik), однозначно", - уточнил представитель министерства внутренних дел Беларуси.

При этом он обратил внимание, что "одномоментной замены ныне действующих паспортов не будет" и сразу бежать за новым документом в подразделение по гражданству и миграции не нужно.

"Ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания", - уточнил Павел Хрищенович.

В МВД предполагают, что в 2021 году будет выдано в общей сложности до 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов.

При этом биометрический паспорт будет нужен для выезда за пределы Беларуси, а идентификационная карта будет служить внутренним документом.

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Теги: Минск
 
 
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В следующем году МВД республики рассчитывает выдать около 800 тысяч идентификационных карт и 300 тысяч биометрических паспортов.
 
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