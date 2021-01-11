|
Биометрические паспорта начнут выдавать в Беларуси в начале 2021 года
11.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Ныне действующий паспорт будет действителен до срока его окончания, менять его из-за введения биометрических документов необходимости нет, сказал заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович в эфире
По его словам, как только будет принят необходимый для хождения биометрических паспортов закон, про это с помощью СМИ сразу же будет объявлено.
"Но мы предполагаем, что это будет первое полугодие (2021 года – Sputnik), однозначно", - уточнил представитель министерства внутренних дел Беларуси.
При этом он обратил внимание, что "одномоментной замены ныне действующих паспортов не будет" и сразу бежать за новым документом в подразделение по гражданству и миграции не нужно.
"Ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания", - уточнил Павел Хрищенович.
В МВД предполагают, что в 2021 году будет выдано в общей сложности до 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов.
При этом
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем году МВД республики рассчитывает выдать около 800 тысяч идентификационных карт и 300 тысяч биометрических паспортов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)