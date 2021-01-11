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Из общежития на Кульман ночью эвакуировали 400 человек - все из-за пожара в мусоропроводе

11.01.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ночью был пожар в общежитии на Кульман. Оттуда эвакуировали 400 человек, сообщает МЧС.

Ночью 11 января спасателям сообщили о дыме в общежитии на улице Кульман в Минске. Оказалось, что горел мусор в мусоропроводе.

В здании сработала система речевого оповещения «Молния», так что администрация общежития еще до приезда МЧС эвакуировала 400 человек.

Спасатели ликвидировали пожар, причина устанавливается. Рассматривается такая версия: неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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В общежитии сработала система речевого оповещения «Молния», так что администрация общежития еще до прибытия МЧС эвакуировала из здания 400 человек.
 
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