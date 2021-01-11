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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях

11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Шумными соседями с этого года станут заниматься сотрудники милиции. Такую меру предложили закрепить в новом Кодексе об административных нарушениях, который может вступить в силу уже в ближайшее время. 

В соответствии с новым проектом кодекса, статья 22.12. "Нарушение правил пользования жилыми помещениями" предусматривает штраф от 2 до 10 базовых величин за шум и вибрации в доме с 23 часов до 7 утра. Речь идет о звуке телевизора, радио, магнитофона, игре на музыкальных инструментах, громкой речи, шума от животных. Повторное нарушение влечет штраф - уже до 30 базовых. Такая же ответственность за шум от ремонта в выходные и праздничные дни, а также в будни с 19 часов до 9 утра. 

 
 
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Шумными соседями с этого года станут заниматься сотрудники милиции. Такую меру предложили закрепить в новом Кодексе об административных нарушениях, который может...
 
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