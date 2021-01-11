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И. Кива: Украина дискредитировала себя как государство в мировой политике
11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраина дискредитировала себя как государство в мировой политике. Всему виной коррупция и несамостоятельность руководства страны. В итоге Украина становится кормушкой для недобросовестных представителей западного капитала. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne народный депутат Верховной рады Илья Кива.
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Украина дискредитировала себя как государство в мировой политике. Всему виной коррупция и несамостоятельность руководства страны. В итоге Украина становится...
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