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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Савиных о Всебелорусском народном собрании Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет уже получил 17 тысяч предложений со всей страны. Сообщения касаются как местной...

Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет уже получил 17 тысяч предложений со всей страны. Сообщения касаются как местной проблематики, так и вопросов общегосударственного уровня. А по итогам избрания делегатов (оно сейчас идет по всей республике) будет также получен перечень инициатив, которые позволят в итоге сформировать образ Беларуси будущего. Форум объединит разные взгляды и мнения насчет будущего страны. С избирателями в округах активно работают депутаты. С нами они поделились ожиданиями от предстоящего народного вече.