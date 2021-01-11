|
А. Савиных о Всебелорусском народном собрании
11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРовно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет уже получил 17 тысяч предложений со всей страны. Сообщения касаются как местной проблематики, так и вопросов общегосударственного уровня. А по итогам избрания делегатов (оно сейчас идет по всей республике) будет также получен перечень инициатив, которые позволят в итоге сформировать образ Беларуси будущего. Форум объединит разные взгляды и мнения насчет будущего страны. С избирателями в округах активно работают депутаты. С нами они поделились ожиданиями от предстоящего народного вече.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет уже получил 17 тысяч предложений со всей страны. Сообщения касаются как местной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)