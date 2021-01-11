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А. Савиных о Всебелорусском народном собрании

11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет  уже получил 17 тысяч предложений со всей страны.  Сообщения касаются как местной проблематики, так и вопросов общегосударственного уровня. А по итогам  избрания делегатов (оно сейчас идет по всей республике) будет также получен перечень инициатив, которые позволят  в итоге сформировать образ Беларуси будущего. Форум объединит разные взгляды и мнения насчет будущего страны. С избирателями в округах активно работают депутаты. С нами они поделились  ожиданиями от предстоящего народного вече. 
 
 
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Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет  уже получил 17 тысяч предложений со всей страны.  Сообщения касаются как местной...
 
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