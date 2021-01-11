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Белорусской вытинанке 100 лет
11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто искусство, которое пришло к нам из Китая, за десятилетия стало национальным арт-брендом. Большая выставка развернулась в Музее народного искусства в Раубичах. Представлены работы современных авторов. Сюжеты - от классического "Дерева жизни" до философии, мифов, легенд и народных сказок. В Беларуси вытинанку использовали как украшение жилища. Ею же оформляли и семейные фотоальбомы.
Вытинанка, вырезанка, выстругнка. У этого искусства много вариантов названий. Выставка предлагает не только посмотреть на произведения, но и сделать их самим. В экспозиции представлены как учебные пособия, так и схемы-помощники от мастеров.
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Это искусство, которое пришло к нам из Китая, за десятилетия стало национальным арт-брендом. Большая выставка развернулась в Музее народного искусства в Раубичах....
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