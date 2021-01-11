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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусской вытинанке 100 лет Это искусство, которое пришло к нам из Китая, за десятилетия стало национальным арт-брендом. Большая выставка развернулась в Музее народного искусства в Раубичах....

Это искусство, которое пришло к нам из Китая, за десятилетия стало национальным арт-брендом. Большая выставка развернулась в Музее народного искусства в Раубичах. Представлены работы современных авторов. Сюжеты - от классического "Дерева жизни" до философии, мифов, легенд и народных сказок. В Беларуси вытинанку использовали как украшение жилища. Ею же оформляли и семейные фотоальбомы.Вытинанка, вырезанка, выстругнка. У этого искусства много вариантов названий. Выставка предлагает не только посмотреть на произведения, но и сделать их самим. В экспозиции представлены как учебные пособия, так и схемы-помощники от мастеров.