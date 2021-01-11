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В 2020 году "Великий Камень" пополнился 13 новыми компаниями

11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

17 новых резидентов планируют привлечь в индустриальный парк "Великий Камень" в этом году. Это в "Главном эфире" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко. Несмотря на сложный прошлый год, "Великий Камень" пополнился 13 новыми компаниями. Более 40 процентов резидентов уже начали выпускать продукцию и продавать ее. За 2020 год экспорт составил 75 миллионов долларов. На этот год в планах и новые масштабные стройки.

В этом году планируют прирастать не только производственными площадями, но и жилищным фондом. В планах - строительство нового комплекса многоэтажек на 173 квартиры. 

 
 
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17 новых резидентов планируют привлечь в индустриальный парк "Великий Камень" в этом году. Это в "Главном эфире" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко....
 
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