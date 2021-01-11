Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2020 году "Великий Камень" пополнился 13 новыми компаниями 17 новых резидентов планируют привлечь в индустриальный парк "Великий Камень" в этом году. Это в "Главном эфире" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко....

17 новых резидентов планируют привлечь в индустриальный парк "Великий Камень" в этом году. Это в "Главном эфире" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко. Несмотря на сложный прошлый год, "Великий Камень" пополнился 13 новыми компаниями. Более 40 процентов резидентов уже начали выпускать продукцию и продавать ее. За 2020 год экспорт составил 75 миллионов долларов. На этот год в планах и новые масштабные стройки.В этом году планируют прирастать не только производственными площадями, но и жилищным фондом. В планах - строительство нового комплекса многоэтажек на 173 квартиры.