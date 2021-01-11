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Кого и за что награждают в мире? Самые известные премии - в новом выпуске проекта "Понятная политика"
11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочему их обвиняют в политизации? Не потеряют ли они авторитет окончательно, и можно ли получить мировую награду в журналистике лишь за предположение? А также когда и как творчество приносили в угоду геополитике? Курьезы, скандалы и парадоксальные решения – премиальный сегмент разберем подробно уже
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Кого и за что награждают в мире? Самые известные премии - в новом выпуске проекта "Понятная политика"
Почему их обвиняют в политизации? Не потеряют ли они авторитет окончательно, и можно ли получить мировую награду в журналистике лишь за предположение? А также...
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