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Кого и за что награждают в мире? Самые известные премии - в новом выпуске проекта "Понятная политика"

11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему их обвиняют в политизации? Не потеряют ли они авторитет окончательно, и можно ли получить мировую награду в журналистике лишь за предположение? А также когда и как творчество приносили в угоду геополитике?  Курьезы, скандалы и парадоксальные решения – премиальный сегмент разберем подробно уже сегодня в "Понятной политике" сразу после "Панорамы".
 
 
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Почему их обвиняют в политизации? Не потеряют ли они авторитет окончательно, и можно ли получить мировую награду в журналистике лишь за предположение? А также...
 
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