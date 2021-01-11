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ФПБ представляет интересы человека труда на самом высоком уровне

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 160 первичных профсоюзных организаций создано в 2020 году в Витебской области Более 160 первичных профсоюзных организаций созданы в 2020 году в Витебской области. 70 процентов из них – в частном секторе экономики. И эта тенденция характерна для...

Более 160 первичных профсоюзных организаций созданы в 2020 году в Витебской области. 70 процентов из них – в частном секторе экономики. И эта тенденция характерна для всех регионов Беларуси. Практика показывает - вне зависимости от формы собственности работники предприятий нуждаются в защите своих прав, в создании безопасных условий труда, достойной заработной плате. А, значит, нужны структуры, которые смогут это обеспечить. Такую роль выполняют профсоюзы. Отстаивая интересы человека труда на конкретном предприятии, они способствуют сплочению коллектива, а значит, решают одинаковую с нанимателем задачу - развитие производства, продвижение продукции и повышение благосостояния работников.ФПБ объединяет 15 отраслевых союзов. Широкий охват трудящихся позволяет общественному объединению выступать равноправным партнером в диалоге и с властью, и с нанимателями, представляя интересы человека труда на самом высоком уровне.