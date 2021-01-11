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К. Молчанов: Политика двойных стандартов бумерангом вернулась обратно в США

11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все эти годы американское правительство активно поддерживало цветные революции во многих странах.  Но политика двойных стандартов бумерангом вернулась обратно в США. Теперь приходится пожинать плоды. Мнение украинского политического эксперта. 
 
 
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Все эти годы американское правительство активно поддерживало цветные революции во многих странах.  Но политика двойных стандартов бумерангом вернулась обратно в...
 
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