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Олег Гайдукевич о Всебелорусском народном собрании

11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно продолжается выдвижение делегатов и обсуждение повестки, ведь форум объединит разные взгляды и мнения насчет будущего страны. С избирателями в округах активно работают депутаты. С нами они поделились ожиданиями от предстоящего народного вече.
 
 
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Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно продолжается выдвижение делегатов и обсуждение повестки, ведь форум объединит разные...
 
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