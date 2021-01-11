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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олег Гайдукевич о Всебелорусском народном собрании Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно продолжается выдвижение делегатов и обсуждение повестки, ведь форум объединит разные...

Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно продолжается выдвижение делегатов и обсуждение повестки, ведь форум объединит разные взгляды и мнения насчет будущего страны. С избирателями в округах активно работают депутаты. С нами они поделились ожиданиями от предстоящего народного вече.