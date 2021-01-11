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Олег Гайдукевич о Всебелорусском народном собрании
11.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРовно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно продолжается выдвижение делегатов и обсуждение повестки, ведь форум объединит разные взгляды и мнения насчет будущего страны. С избирателями в округах активно работают депутаты. С нами они поделились ожиданиями от предстоящего народного вече.
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Ровно месяц остается до Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно продолжается выдвижение делегатов и обсуждение повестки, ведь форум объединит разные...
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