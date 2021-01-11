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Еще один McDonald's, «Хинкальня», новая пиццерия: какие кафе и рестораны появятся в Гродно в 2021 году
11.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Мечислав Гой
Новые магазины появятся в квартале Грандичи-2 и в микрорайоне Южный.
В городе появится еще один «Макдоналдс», MC Doner, «Бургер Кинг», «Додо пицца», ресторан «Хинкальня» на 120 мест, кафе «Литвины» на 80 мест, кафе «Терра пицца» на 110 мест. Они будут работать в Triniti.
Мэр обещает, что появятся новые кафе на улицах Большой Троицкой, 1-й Трудовой, 2, Советской, 1, в здании гостинично-ресторанного комплекса на Горького, 27.
Кроме того, во втором квартале этого года в ТРК Triniti откроются брендовые магазины, торговая площадь которых более 20 тыс. кв. м, в том числе строительный гипермаркет MILE площадью 4 тыс. кв. м.
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Еще один McDonald's, «Хинкальня», новая пиццерия: какие кафе и рестораны появятся в Гродно в 2021 году
В городе появится еще один «Макдоналдс».
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