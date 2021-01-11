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Еще один McDonald's, «Хинкальня», новая пиццерия: какие кафе и рестораны появятся в Гродно в 2021 году

11.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэр Мечислав Гой рассказал «Вечернему Гродно», какие объекты общепита появятся в городе в ближайшее время и где они разместятся.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новые магазины появятся в квартале Грандичи-2 и в микрорайоне Южный.

В городе появится еще один «Макдоналдс», MC Doner, «Бургер Кинг», «Додо пицца», ресторан «Хинкальня» на 120 мест, кафе «Литвины» на 80 мест, кафе «Терра пицца» на 110 мест. Они будут работать в Triniti.

Мэр обещает, что появятся новые кафе на улицах Большой Троицкой, 1-й Трудовой, 2, Советской, 1, в здании гостинично-ресторанного комплекса на Горького, 27.

Кроме того, во втором квартале этого года в ТРК Triniti откроются брендовые магазины, торговая площадь которых более 20 тыс. кв. м, в том числе строительный гипермаркет MILE площадью 4 тыс. кв. м.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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