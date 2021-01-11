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В поселке Свислочь погиб 10-летний мальчик. Очевидец рассказал, что это за очистной колодец, где нашли тело

11.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 января в поселке Свислочь произошла трагедия: днем пропал 10-летний мальчик. Его искали родные, милиция и волонтеры ПСО «Ангел». Тело ребенка нашли в очистном колодце, заполненном водой. Очевидец предположил, что могло произойти.


Иллюстрация: ПСО «Ангел»

Очевидец рассказывает, что тело ребенка нашли в резервуаре очистных сооружений, там собирается вода. Размер резервуара — примерно 3 на 6 метра, глубина — около 8 метров. Очевидец предполагает, что спастись из такого резервуара не смог бы и взрослый.

По словам собеседника, этот резервуар находится прямо на горке, а не у ее подножия. То есть скатиться туда ребенок не мог. Сама горка находится недалеко от жилых домов.


Резервуар. Фото: Следственный комитет

Возле резервуара лежала куртка мальчика и вторая ледянка. Поэтому предположили, что мальчик может быть там. Скорее всего, ребенок пошел кататься и взял с собой две ледянки.

— Предполагаю, что дети поднимались по горке, мальчик бросил вперед себя ледянку, она, вероятно, залетела в резервуар. Возможно, ребенок попытался ее достать из резервуара и туда залез, думал, что лед прочный, но провалился. В резервуаре были палки, плавал его ботинок, вторая ледянка, шапка, — делится возможной версией произошедшего собеседник.

Ранее сообщалось, что мальчик ушел из дома кататься на санках около трех часов дня. Его тело нашли около девяти часов вечера. В Следственном комитете сообщили, что устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

В милицию обратилась мать мальчика, которая рассказала, что ее сын ушел кататься с горки в лесу в поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик — нет.

«В ходе поисковых мероприятий в тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело мальчика. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая ледянка», — рассказали в СК.

По факту гибели ребенка Следственный комитет проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Очевидец рассказывает, что тело ребенка нашли в резервуаре очистных сооружений, там собирается вода. Размер резервуара примерно 3 на 6 метра, глубина около 8 метров.
 
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