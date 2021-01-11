ID-карты еще не выдают: указ на рассмотрении в администрации президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. Проект указа президента о биометрических белорусских паспортах еще находится в администрации главы государства, пока нет точной даты, когда его положат на стол президенту, сообщил Sputnik информированный источник.

"Он (проект указа - Sputnik) еще в администрации президента. Пока его не вносили на подпись главе государства. Речь не идет о какой-то доработке проекта указа. Возможно, его положат на стол президенту в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

"Для перехода страны на новые биометрические документы две-три недели не сыграют никакой роли", - так он прокомментировал заявление о том, что ID-карты и биометрические паспорта начнут выдавать с первых чисел 2021 года.

"Со стороны МВД и министерства связи и информатизации все готово. Страна вышла на финишную прямую по этому вопросу. Все ждут указа", - сказал собеседник агентства.

Как отметили Sputnik в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси, что в этом году будет выдано около 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов.

"Эта цифра обусловлена сокращением миграционных потоков в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также достаточно удобным в использовании и применении действующего паспорта гражданина Беларуси". - отметили в министерстве.

Там также пояснили, что пока нет смысла, делать прогноз по выдаче новых документов, удостоверяющих личность, на последующие годы.

"Нужно проанализировать первые этапы применения смарт-карты населением. Кроме этого, мы не должны забывать, что действующие паспорта сохранят срок своего действия, а лицам, достигшим 64-летнего возраста и получившим документы, удостоверяющие личность, можно их использовать до 100 лет", - сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что в случае обращения гражданина в 2021 году с заявлением об утере паспорта ему будет выдаваться ID-карта.

Читайте также:

Все вопросы к новому биометрическому паспорту



Беларусь упрощает получение гражданства , но будет его лишать за экстремизм

, но будет его лишать за экстремизм Беларусь планирует полностью перейти на ID-карты к 2030 году