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ID-карты еще не выдают: указ на рассмотрении в администрации президента

11.01.2021 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. Проект указа президента о биометрических белорусских паспортах еще находится в администрации главы государства, пока нет точной даты, когда его положат на стол президенту, сообщил Sputnik информированный источник.

© Sputnik / Сергей Пушкин
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"Он (проект указа - Sputnik) еще в администрации президента. Пока его не вносили на подпись главе государства. Речь не идет о какой-то доработке проекта указа. Возможно, его положат на стол президенту в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

"Для перехода страны на новые биометрические документы две-три недели не сыграют никакой роли", - так он прокомментировал заявление о том, что ID-карты и биометрические паспорта начнут выдавать с первых чисел 2021 года.

"Со стороны МВД и министерства связи и информатизации все готово. Страна вышла на финишную прямую по этому вопросу. Все ждут указа", - сказал собеседник агентства.

Как отметили Sputnik в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси, что в этом году будет выдано около 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов.

YouTube/ Sputnik Беларусь
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"Эта цифра обусловлена сокращением миграционных потоков в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также достаточно удобным в использовании и применении действующего паспорта гражданина Беларуси". - отметили в министерстве.

Там также пояснили, что пока нет смысла, делать прогноз по выдаче новых документов, удостоверяющих личность, на последующие годы.

"Нужно проанализировать первые этапы применения смарт-карты населением. Кроме этого, мы не должны забывать, что действующие паспорта сохранят срок своего действия, а лицам, достигшим 64-летнего возраста и получившим документы, удостоверяющие личность, можно их использовать до 100 лет", - сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что в случае обращения гражданина в 2021 году с заявлением об утере паспорта ему будет выдаваться ID-карта.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за пандемии коронавируса новых биометрических документов выдадут меньше, чем планировалось изначально.
 
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