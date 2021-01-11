В Беларуси серьезно похолодает. К концу недели ожидаются морозы до -25 °С

Источник материала: Tut.by

Высота снежного покрова в Беларуси, по данным на утро понедельника, составляет от 1 до 26 сантиметров, а самые высокие сугробы — 30 см — отмечены в Борисове. К снегопадам присоединятся и морозы: в выходные в отдельных районах по северо-востоку страны в ночные часы воздух может охладиться до −20…25 °С. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предстоящая неделя в Беларуси ознаменуется приходом настоящей зимы. Атмосферные фронты от североатлантических циклонов будут формировать осадки в виде снега, существенно похолодает.

12 января, во вторник, местами по стране пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…9 °С, по северо-востоку до -11 °С, максимальная днем −4…+1 °С.

В среду, 13 января, временами снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…9 °С, максимальная днем 0…-6 °С.

14 января, в четверг, временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток −7…13 °С, в юго-западных районах −3…6 °С; в ночные часы преимущественно по северо-востоку местами до −14…15 °С.

В пятницу, 15 января, на большей части территории Беларуси ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток −11…18 °С, ночью в отдельных районах до -21 °С, по юго-западу −9…10 °С.

В субботу, 16 января, местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −14…21 °С, в отдельных районах −22…25 °С; максимальная днем −11…18 °С, по юго-западу −9…10 °С.

17 января, в воскресенье, местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -10 °С по северо-западу до -22 °С по юго-востоку Беларуси, максимальная днем −5…12 °С; преимущественно по восточной половине страны ночью местами −23…25 °С, днем в отдельных районах −13…15 °С.

Синоптики отмечают, что вторая декада января ожидается холоднее обычного на 1−3 градуса (при средней норме −3…−6 °С).