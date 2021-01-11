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Столичные квартиры теряют в цене

11.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,2 процента, в итоге 1299 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась и также на 0,2 процента - 1329 долларов его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 30 долларов. 
 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,2 процента, в итоге 1299...
 
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