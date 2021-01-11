|
Столичные квартиры теряют в цене
11.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРечь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,2 процента, в итоге 1299 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась и также на 0,2 процента - 1329 долларов его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 30 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,2 процента, в итоге 1299...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)