ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Кацман о главной задаче США во внешней политике по отношению к другим государствам

11.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

При всей своей заботе о целостности Украины Америка  не скрывает, что главной задачей всех программ агентства являются приоритеты США во внешней политике по отношению к другим государствам.  Исчерпывающе на эту тему высказался украинский политический эксперт Владимир Кацман. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При всей своей заботе о целостности Украины Америка  не скрывает, что главной задачей всех программ агентства являются приоритеты США во внешней политике по...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси серьезно похолодает. К концу недели ожидаются морозы до -25 °С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by