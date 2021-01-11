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В. Кацман о главной задаче США во внешней политике по отношению к другим государствам
11.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри всей своей заботе о целостности Украины Америка не скрывает, что главной задачей всех программ агентства являются приоритеты США во внешней политике по отношению к другим государствам. Исчерпывающе на эту тему высказался украинский политический эксперт Владимир Кацман.
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При всей своей заботе о целостности Украины Америка не скрывает, что главной задачей всех программ агентства являются приоритеты США во внешней политике по...
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