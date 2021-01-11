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Игрушки с собственной историей
11.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочти тысячей антикварных игрушек украсили самый старый музей страны - Дом первого съезда РСДРП. Лучшую советскую атрибутику новогодних елок презентовала коллекционер из Бобруйска Галина Жук.
Как игрушки отзеркалили главные события Советского Союза и почему хрупкие технологии не задерживались на прилавках больше 5 лет — в материале Лидии Заблоцкой.
Это сегодня елочные шары - лишь концептуальная декорация. А 50 лет назад по этим же игрушкам можно было читать сводку советских газет.
Так, 60-е. Союз в эйфории от полета Гагарина в космос.
Значит, космическая эра начинается и для советской игрушки.
Или "дачный" период правления Никиты Хрущева - и в коробке
взращивают стеклянную царицу полей - кукурузу.
Екатерина Довгополюк, научный сотрудник Дома-музея I съезда РСДРП: "К примеру, можно было выделить такую тематику, как сказочную. Если появлялась какая-то сказка или впоследствии она экранизировалась, то сразу подхватывалось то, что можно выпустить именно серию игрушек из героев".
Говоря сленгами, мерч на популярных "Доктора Айболита", "Приключения Чиполлино" и "Морозко". На одну сказку - сразу несколько интерпретаций. Реагировали моментально на важные события, даже юбилеи Пушкина и Гоголя.
Чтобы получить прописку на советской елке, игрушка проходила непростой идеологический кастинг. Цвет "лица" персонажей, крой костюма и детализация. Все - через отбор. Так отвергались игрушки с выраженной христианской тематикой - те же херувимы, а зеленый свет - Деду Морозу.
Зато никакого "идеологического сита" - в материалах. Металл, стекло и мишура - фавориты дореволюционных елок. Однако были в дефиците проблемы с сырьем. Да и нужного количества инструментов, чтобы выдуть стекольную игрушку, не производили. Потомукреативили из того, что было дешево, под рукой и в неограниченном количестве.
Ватные игрушки - ноу-хау советских 30-х. Производство от и до - вручную. Так, брали металлический каркас, обматывали ватой, разукрашивали кистью, покрывали клеем и мелким стеклом.
Все 700 деталей - скорее, антиквариат, который успешно возвращается на елки сегодня. И в отличие от стандартных пластмассовых шаров, это отдельный вид искусства.
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Почти тысячей антикварных игрушек украсили самый старый музей страны - Дом первого съезда РСДРП. Лучшую советскую атрибутику новогодних елок презентовала...
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