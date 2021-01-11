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Игрушки с собственной историей

11.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти тысячей антикварных игрушек украсили самый старый музей страны - Дом первого съезда РСДРП.   Лучшую советскую атрибутику новогодних елок презентовала коллекционер из Бобруйска Галина Жук.

Как игрушки отзеркалили главные события Советского Союза и почему хрупкие технологии не задерживались на прилавках больше 5 лет — в материале Лидии Заблоцкой.

Это сегодня елочные шары - лишь концептуальная декорация. А 50 лет назад по этим же игрушкам можно было читать сводку советских газет. 

Так, 60-е. Союз в эйфории от полета Гагарина в космос. 

Значит, космическая эра начинается и для советской игрушки.

Или "дачный" период правления Никиты Хрущева - и в коробке

взращивают стеклянную царицу полей - кукурузу. 

Игрушки с собственной историей


Екатерина Довгополюк, научный сотрудник Дома-музея I съезда РСДРП: "К примеру, можно было выделить такую тематику, как сказочную. Если появлялась какая-то сказка или впоследствии  она экранизировалась, то сразу подхватывалось то, что можно выпустить именно серию игрушек из героев".

Говоря сленгами, мерч на популярных "Доктора Айболита", "Приключения Чиполлино" и "Морозко". На одну сказку - сразу несколько интерпретаций. Реагировали моментально на важные события, даже юбилеи Пушкина и Гоголя. 

Чтобы получить прописку на советской елке, игрушка проходила непростой идеологический кастинг. Цвет "лица" персонажей, крой костюма и детализация. Все - через отбор. Так отвергались игрушки с выраженной христианской тематикой - те же херувимы, а зеленый свет - Деду Морозу.

Зато никакого "идеологического сита" - в материалах. Металл, стекло и мишура - фавориты дореволюционных елок. Однако были в дефиците проблемы с сырьем. Да и нужного количества инструментов, чтобы выдуть стекольную игрушку, не производили. Потомукреативили из того, что было дешево, под рукой и в неограниченном количестве.

Игрушки с собственной историей


Ватные игрушки - ноу-хау советских 30-х. Производство от и до - вручную. Так, брали металлический каркас, обматывали ватой, разукрашивали кистью, покрывали клеем и мелким стеклом. 

Все 700 деталей - скорее, антиквариат, который успешно возвращается на елки сегодня. И в отличие от стандартных пластмассовых шаров, это отдельный вид искусства. 

 
 
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Почти тысячей антикварных игрушек украсили самый старый музей страны - Дом первого съезда РСДРП.   Лучшую советскую атрибутику новогодних елок презентовала...
 
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