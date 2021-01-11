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С. Белашко: Украинские элиты осознанно идут на поводу у Запада и сами выставляют свою Родину на продажу

11.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинские политики и олигархи продолжают винить в бедах Украины всех, кроме себя. Если раньше им везде виделась рука Кремля, то теперь они без устали твердят о внешнем вмешательстве и западных кураторах. А в это время делают все в интересах западных партнеров и параллельно решают свои сугубо личные корыстные вопросы. 

Известный украинский политолог Сергей Белашко считает, что украинские элиты осознанно идут на поводу у Запада и сами выставляют свою Родину на продажу, лишь бы не лишиться своих источников обогащения.

Власть и деньги: как продают Украину Западу

Сергей Белашко, политолог, директор агентства социальных коммуникаций (Украина): "Многим кажется, что есть в Вашингтоне, Берлине люди, которые жаждут поработить Украину, навязать украинским элитам свою волю. На самом деле этот процесс идет в обратную сторону. Украинские элиты или непонятные персонажи, которые выполняют эти функции, бегают по всем посольствам и пытаются продать кусочек Родины, если не оптом, то хотя бы в розницу. Они пытаются найти покровителя, чтобы позволить сохранить некоторый период времени феодальные отношения, когда ресурсы выкачиваются из страны и идут на обогащение достаточно узкого круга лиц. Здесь украинским элитам нужен внешний легитиматор, чтобы приехал Байден и сказал, что этого негодяя отправить в отставку, этого посадить, а этот хороший, и мы ему дадим кредит, пусть правят дальше. Главное - чтобы не забывали поддакивать, когда нужно, в ООН голосовать, к санкциям подключаться. Против России санкции - значит против России, против Беларуси - значит против Беларуси. Украина и дальше будет принимать участие во всевозможных санкциях. И украинское правительство, и президента абсолютно не смущает, что это может нанести ущерб украинской экономике, подорвать обороноспособность".

 
 
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Украинские политики и олигархи продолжают винить в бедах Украины всех, кроме себя. Если раньше им везде виделась рука Кремля, то теперь они без устали твердят о...
 
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