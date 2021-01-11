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Правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту жесткого задержания жителя Новой Боровой
11.01.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитники требуют возбудить уголовное дело за пытки Виктора Мороза, жителя Новой Боровой, жестко задержанного во дворе собственного дома. Об этом
Напоминаем, что было в Новой Боровой
Задержания в Новой Боровой вечером 5 января выглядели вот так:
Виктор Мороз рассказал TUT.BY, что заступился за соседку, задержанную неизвестными в его дворе. Неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, ударил Мороза ногой. После этого мужчину задержали и продолжили бить, Виктор попал в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой.
В МВД рассказали, что задерживали людей силовики, а также
О чем заявляют правозащитники
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в Следственный комитет по Минску с требованием возбудить уголовное дело по факту угрозы оружием и избиения Виктора Мороза сотрудниками милиции.
Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация Human Constanta, «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению».
На опубликованной видеозаписи ничего не свидетельствует о том, что Виктор Мороз понимал, что перед ним сотрудник органов внутренних дел, а также видно, что он не собирался применять насилие, считают правозащитники. Судя по записи, он действительно пытался помочь девушке, которую схватил неизвестный и применял насилие.
Юристы заявляют, что задержание сопровождалось необоснованным насилием.
Существует большая вероятность, что все последующие травмы после удара в живот также были причинены незаконно и необоснованно и действия силовиков могут быть квалифицированы как пытки.
Правозащитники требуют возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, является преступлением).
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Правозащитники требуют возбудить уголовное дело за пытки Виктора Мороза, жителя Новой Боровой, жестко задержанного во дворе собственного дома. Об этом сообщает...
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