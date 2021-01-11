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Генпрокуратура не видит нарушений в том, что студентов будут лишать стипендии за 10 пропусков в месяц

11.01.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство образования в официальном телеграм-канале опубликовало ответ Генпрокуратуры на обращение по поводу постановления Минобра и Минфина о том, что студентов будут лишать стипендии за 10 часов прогулов в месяц.


Фото: Reuters

В ответе говорится, что Министерство образования совместно с Министерством финансов уполномочены на определение критериев успеваемости обучающихся, условий и порядка назначения и выплаты учебных стипендий. Учитывая, что министерства «внесли указанные изменения в пределах предоставленных им полномочий, какие-либо противоречия действующему законодательству они не содержат, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Напомним, в октябре Министерство образования и Министерство финансов приняли постановление, которое меняет правила выплаты стипендий студентам. По документу, те, кто пропустил 10 часов занятий без уважительной причины, будут лишены стипендии на 1 месяц.

Кстати, изначально официальный телеграм-канал Министерства образования опубликовал репост из телеграм-канала «Молодежный поезд», в котором ответ Генпрокуратуры обратившимся сопровождался комментарием: «Ну что-ж, невероятные … И рыбку съесть — и [продолжение сами знаете] не получится». (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. TUT.BY.) Спустя какое-то время сообщение в телеграм-канале Минобра было заменено.

 
 
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Министерство образования в официальном телеграм-канале опубликовало ответ Генпрокуратуры на обращение по поводу постановления Минобра и Минфина о том, что...
 
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