Видеоблогеров Петрухина и Кабанова переводят из Минска в СИЗО Бреста и скоро будут судить

Источник материала: Tut.by

Блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина , которых правозащитники признали политзаключенными, переведут в СИЗО Бреста. Об этом сообщает «Брестская газета» .



Слева направо: Александр Кабанов и Сергей Петрухин

О переводе стало известно из письма Александра Кабанова, которое он отправил брестчанке 28 декабря. В нем Кабанов сообщает, что его уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

«А я скоро к вам, в Брест. Закрыл дело, его передали в прокуратуру, и скоро будет в суде. А судить будут в Бресте и меня, и Сергея. Так что скоро перевезут в СИЗО Бреста. И будут возить в суд. Так что приходите, милости просим. И знакомых приводите. Только не удивляйтесь с нашего дела, в котором нет ни одного доказательства. Одни предположения и фантазии. Белорусское „правосудие“ — оно такое, своеобразное. Как и следствие», — пишет Кабанов.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин — блогеры, авторы YouTube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Какие статьи УК фигурируют теперь в уголовных делах блогеров, неизвестно. Изначально правозащитники сообщали, что им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК РБ (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК РБ (Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).

Однако позже Кабанов писал, что им пытаются вменить еще и ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Во время досудебного следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске.

К слову, Сергея Петрухина уже привлекали к уголовной ответственности. В апреле 2019 года суд Ленинского района Бреста признал его виновным в публичных клевете и оскорблении милиционеров и приговорил к крупному штрафу — 360 базовых (9180 рублей). Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7500 рублей) и расходы на адвоката. Правозащитники признали дело политически мотивированным.