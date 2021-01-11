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«Масштабности не хватило». Чемоданова рассказала, сколько задержали на протестных акциях в выходные в Минске

11.01.2021 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске за четыре выходных дня было задержано 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.


Ольга Чемоданова. Фото: МВД Беларуси

— Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек с 7 по 10 января, — заявила Чемоданова.

По ее словам, обстановка в прошедшие выходные была «довольно спокойной и контролируемой». Чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе в местах проведения праздничных гуляний, не зарегистрировано.

— Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили максимальное реагирование на все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, а также приняли необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения немногочисленных и маломасштабных несанкционированных акций и пикетов, — отметила она.

Чемоданова также заявила, что перед праздничными выходными «в деструктивных Telegram-каналах традиционно размещались призывы о проведении различного рода протестных акций, в том числе посредством блокирования улиц и проспектов». Однако «масштабности не хватило даже для транслирования картинок „массовости“ в интернете».

— В основном граждане с незарегистрированной символикой совершали краткосрочные «марши» по дворовым территориям, не забывая при этом фотографироваться и выкладывать фото в Сети с комментариями об участии в массовых акциях, — отметила пресс-секретарь.

 
Теги: Минск
 
 
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- В основном граждане с незарегистрированной символикой совершали краткосрочные «марши» по дворовым территориям, не забывая при этом фотографироваться и...
 
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